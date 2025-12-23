Ce radiateur connecté Leroy Merlin pilotable au smartphone perd 80 € en ce moment, ceux qui hésitent le regretteront

Entre le froid qui s’installe et les factures d’électricité qui inquiètent, l’idée de régler la température de la maison sans quitter le canapé prend un relief particulier. Les radiateurs connectés promettent ce confort, mais tous ne se valent pas et certains restent encore hors budget pour beaucoup de foyers.

En ce moment, Leroy Merlin met en avant un radiateur connecté Leroy Merlin bien précis : le radiateur électrique à inertie sèche 1000 W EQUATION Vicano, pilotable depuis votre smartphone, dont le prix passe de 389,50€ à 309€, soit 80,50€ d’économie immédiate. Une offre valable jusqu’au 6 janvier 2026, dans la limite des stocks, qui peut changer votre manière de chauffer une petite pièce.

Un radiateur connecté EQUATION Vicano pensé pour les petites pièces

Avec sa puissance de 1000 W, ce radiateur EQUATION Vicano a été conçu pour chauffer une surface d’environ 10 m², typiquement une chambre ou un bureau. Son cœur de chauffe en stéatite emmagasine la chaleur puis la restitue progressivement, ce qui limite les à-coups et crée une température plus stable qu’un simple convecteur.

Son format horizontal, sa façade en aluminium sobre et son fonctionnement silencieux lui permettent de se fondre dans la plupart des intérieurs. L’appareil s’adresse aussi à ceux qui veulent investir dans la durée, le corps de chauffe bénéficiant d’une garantie annoncée jusqu’à 10 ans, tout en profitant de 80,50€ de remise immédiate sur le prix initial.

Piloter le radiateur EQUATION Vicano depuis votre téléphone

Ce modèle prend tout son sens une fois intégré à l’écosystème maison intelligente de Leroy Merlin. Il se connecte à la Box Enki Connect, reliée à la box internet du logement, puis à l’application Enki sur smartphone. Depuis l’appli, vous pouvez modifier la température à distance, passer en mode éco, programmer des plages de chauffe pièce par pièce ou couper le chauffage en cas d’absence imprévue.

Dans le quotidien, cela donne des gestes très concrets : lancer le chauffage du bureau de télétravail avant d’y monter, réduire automatiquement la chauffe pendant les heures où le logement est vide ou éviter de revenir dans une chambre glaciale. Une promesse résumée par la rédaction Peaches avec la formule "Je règle mon chauffage depuis le canapé", qui parle à beaucoup de foyers français.

Économies d’énergie et foyers concernés par cette promo

La programmation fine du chauffage reste un levier important pour alléger la facture. Selon l’Ademe, une gestion plus précise des températures et des horaires peut réduire la consommation de 5 à 15 %. Leroy Merlin met de son côté en avant jusqu’à 15 % d’économies annuelles avec ses solutions de chauffage connectées, complétées par le Coach énergie Enki, relié au compteur Linky, qui peut générer jusqu’à 15€ par radiateur et par an grâce à l’effacement énergétique.

Le radiateur EQUATION Vicano vise surtout les logements équipés en radiateurs électriques ou les pièces à isoler en priorité, comme un bureau de télétravail, une chambre d’étudiant ou une petite dépendance. Il permet de moderniser une seule pièce sans changer toute l’installation existante, tout en testant le pilotage connecté du chauffage tant que la promotion à 309€ reste proposée jusqu’au 6 janvier 2026, sous réserve de stock disponible.