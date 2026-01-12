Ce rideau occultant XXL à 9,95 € chez Castorama affole les soldes, voici pourquoi il part si vite

Trouver un rideau assez haut, vraiment occultant et en plein dans la tendance, pour moins de 10 € ? En général, on renonce vite ou on fait des concessions sur la couleur ou la qualité. Cet hiver, la donne change chez Castorama, où un modèle terracotta coche toutes les cases à un tarif qui paraît presque irréel pour ce type de produit.

Entre le froid de janvier, les factures d'énergie qui montent et l'envie de transformer le salon ou la chambre en cocon, les soldes d'hiver 2026 tombent à pic. Castorama propose le rideau occultant terracotta Sky en promotion à 9,95 € au lieu de 19,90 €, du 7 janvier au 3 février 2026, dans la limite des stocks. Autant dire qu'avec ce rapport qualité-prix, il ne reste pas longtemps en rayon.

Un rideau occultant terracotta XXL à moins de 10 € chez Castorama

Le modèle en question, le rideau occultant à œillets uni Sky terracotta L.240 x l.135 cm signé JBY Creation, se distingue d'abord par sa grande hauteur. Avec 240 cm, il habille sans difficulté les portes-fenêtres, seul ou par paire, et les pièces à plafond standard ou un peu plus haut. Confectionné en polyester uni, il offre un joli tombé qui s'intègre aussi bien dans un intérieur moderne que bohème.

Côté budget, l'offre est clairement agressive : ce rideau est affiché à 9,95 € pendant les soldes Castorama, contre un prix initial de 19,90 €, soit une réduction de 50 %. Sur le site de l'enseigne, des rideaux occultants terracotta de dimensions proches s'échelonnent plutôt entre 16,90 € et plus de 30 € par panneau, ce qui place ce modèle Sky au rang des prix plancher de la catégorie.

Terracotta : la couleur qui réchauffe la pièce sans l'assombrir

La couleur terracotta s'est imposée comme star de la déco ces dernières saisons, surtout quand la lumière extérieure se fait plus rare. Avec sa tonalité chaude, légèrement terre cuite, elle réveille instantanément des murs blancs ou gris clair sans plomber la clarté de la pièce. Miser sur ce rideau plutôt que sur un pot de peinture permet de transformer l'ambiance en quelques minutes seulement.

Dans un salon, ce grand rideau peut servir de véritable mur de couleur derrière un canapé, surtout s'il est combiné à un tapis écru, du bois clair et quelques coussins assortis. Dans une chambre, il apporte une touche enveloppante posé devant la fenêtre, associé à du linge de lit en lin beige ou blanc cassé pour garder une atmosphère apaisante et lumineuse.

Occultation, confort et urgence : pourquoi le Sky terracotta part vite

Au-delà du style, ce rideau reste un vrai allié du quotidien. Sa fonction occultante permet de plonger une chambre dans l'obscurité totale à toute heure, pratique pour filtrer les lumières urbaines ou les réveils trop matinaux. Son tissu épais crée aussi une barrière bienvenue devant les vitrages, limitant l'effet de paroi froide en hiver et renforçant l'impression de cocon, surtout une fois la nuit tombée.