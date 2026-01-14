Ce sol effet chêne à 8,99 €/m² chez Castorama métamorphose votre salon, à condition d’éviter cette pièce

Janvier arrive, le compte en banque fait grise mine mais l'envie de changer de décor reste bien là. Entre deux factures, beaucoup regardent leur salon ou leur chambre en se disant qu'il manque quelque chose pour rendre la pièce plus chaleureuse. Changer le sol crée souvent le plus gros effet visuel, sans casser les murs ni tout refaire.

Chez Castorama, un sol stratifié effet chêne de la gamme Gladstone GoodHome attire justement tous les regards en ce moment. Proposé à 8,99 € le m², ce revêtement imite le parquet en chêne naturel et promet de transformer un intérieur ordinaire en espace beaucoup plus haut de gamme pour un budget contenu. Reste à voir pour qui ce faux parquet est vraiment intéressant.

Un sol effet chêne Gladstone GoodHome qui change l'ambiance

Ce revêtement mise sur une imitation du bois très poussée. La surface est structurée, avec un léger relief qui reproduit les veines et les nœuds du chêne, tandis que la finition mate évite les reflets plastiques. Les lames présentent un chanfrein sur leurs quatre côtés, ce qui recrée visuellement l'espacement des planches d'un parquet massif.

Sur le plan technique, le sol stratifié Gladstone GoodHome affiche une classe d'abrasion AC4, adaptée aux pièces à passage fréquent comme le séjour ou le couloir. Avec une épaisseur de 8 mm et des lames de 128,6 cm de long pour 19,4 cm de large, il offre une bonne stabilité. La pose flottante avec système de clic se réalise sans colle ni matériel complexe.

8,99 € le m² : un vrai bon plan pour relooker une pièce

À moins de 9 euros le mètre carré, ce sol se positionne clairement sur le créneau du bon plan. Pour un salon de 20 m², il faut compter moins de 180 € de revêtement. Une chambre de 12 m² revient à environ 110 €. En comparaison d'un parquet en chêne massif, le ticket d'entrée reste bien plus doux.

Ce prix correspond à une baisse affichée sur le site de Castorama depuis le 24 novembre 2025, dans le cadre de leurs opérations de fin d'année puis des soldes d'hiver. L'offre reste valable dans la limite des stocks disponibles et peut évoluer. La marque annonce aussi une garantie de 15 ans, signe d'une certaine confiance dans la tenue du décor et des lames.

Bien choisir où poser ce sol effet chêne et l'entretenir

Ce sol stratifié convient particulièrement aux pièces de vie : salon, salle à manger, chambre ou bureau. Sa résistance AC4 et sa classe d'usage 23/32 le rendent adapté aux passages répétés d'une famille avec enfants ou animaux. Il est compatible avec un chauffage au sol à eau chaude, mais reste déconseillé dans les pièces très humides comme la salle de bains.

Pour conserver longtemps l'effet parquet, l'entretien reste simple : aspirateur ou balai doux, serpillière légèrement humide et produits non abrasifs. Mieux vaut éviter les grandes quantités d'eau stagnante et poser des patins sous les meubles, voire un tapis dans les zones de fort passage. Avec ces quelques gestes, le sol garde son aspect chaleureux pendant des années et donne un vrai coup de frais à l'intérieur.