Ce tapis à -50 % chez BUT relook votre salon pour moins de 30 €… mais pas pour très longtemps

Envie de tout changer chez vous sans repeindre les murs ni bouger le canapé ? Quand l’hiver s’installe et que le carrelage paraît encore plus froid le soir, beaucoup cherchent une solution simple pour rendre le salon plus chaleureux, sans exploser le budget ni se lancer dans des travaux.

C’est exactement ce que promet le tapis LOLA, un modèle blanc vendu chez BUT avec une remise de -50 % en ce moment. Pour moins de 30 € dans son petit format, il illumine la pièce, réchauffe le sol et donne vraiment l’impression d’avoir rafraîchi toute la déco, le tout avec une offre valable jusqu’au 1er janvier 2026.

Le bon plan BUT : un tapis LOLA blanc à moitié prix

En version 100x150 cm, le tapis LOLA passe à 29,99 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction immédiate de moitié. Son grand format 150x200 cm tombe à 49,99 € au lieu de 99,99 €, également à -50 %. Cette promo est proposée dans les magasins BUT participants jusqu’au 1er janvier 2026, dans la limite des stocks disponibles, ce qui en fait un vrai bon plan déco d’hiver.

Ce tapis rectangulaire affiche un coloris blanc lumineux et une texture douce, pensée pour un salon ou une chambre. Sa surface moelleuse rend chaque pas plus agréable, surtout sur un sol froid, et sa teinte claire apporte un coup d’éclat immédiat à la pièce. Avec deux dimensions au choix, il trouve sa place aussi bien dans un petit coin détente que dans un séjour plus spacieux.

Comment le tapis LOLA transforme l’ambiance du salon

Un tapis bien choisi change la façon dont on perçoit une pièce. Le blanc du LOLA capte la lumière et donne l’illusion d’un espace plus grand et plus clair, idéal quand les journées sont courtes. Autour du canapé, il crée une base douce qui tranche avec un sol sombre, structure le coin salon et renforce cette atmosphère cocooning que l’on recherche tant en décembre.

Ce tapis joue aussi sur l’effet "déco travaillée" sans toucher aux meubles. Posé sous une table basse ou devant un canapé, il met en valeur le mobilier existant, comme si l’ensemble avait été repensé par un décorateur. Le simple fait d’ajouter cette grande surface claire au sol suffit souvent pour que les proches aient l’impression que tout le salon a été relooké.

Où installer ce tapis BUT pour un relooking visible sans travaux

Pour accentuer l’effet "nouvelle déco", l’emplacement compte beaucoup. Le LOLA 100x150 cm convient bien aux espaces plus restreints, tandis que le 150x200 cm habille généreusement un grand séjour. Quelques idées simples permettent de changer l’ambiance en quelques minutes :

Sous la table basse pour délimiter visuellement le coin salon et le rendre plus cosy.

En bout de lit dans la chambre, afin de poser les pieds sur une surface douce au réveil.

Dans un coin lecture, associé à un fauteuil, une lampe et un plaid pour créer une bulle de confort.

Près de l’entrée pour offrir d’emblée une impression chaleureuse à vos invités.

Pour harmoniser l’ensemble, il suffit d’ajouter quelques coussins aux tons neutres sur le canapé ou de placer une plante verte à proximité. La couleur blanche du tapis se marie facilement avec un canapé gris, des meubles en bois ou quelques touches de noir et de métal, sans imposer de style particulier. La remise de 50 % permet surtout de tenter ce changement à petit prix avant le 1er janvier 2026, tant que les stocks suivent.