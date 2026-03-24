Ce trio déco chez B&M coûte moins cher qu’un café en terrasse et change tout dans votre salon en un clin d’œil

Inflation, sorties en berne et envie de changer d’air chez soi : une petite trouvaille chez B&M promet un vrai avant/après pour quelques euros. À quoi ressemble ce trio déco vendu moins qu’un café en terrasse ?

Envie de donner un coup de frais à votre salon sans faire exploser le budget courses ? Entre l’électricité, l’essence et les sorties qui coûtent de plus en plus cher, refaire sa déco paraît souvent secondaire. Pourtant, dans les rayons maison de B&M, un objet attire l’œil des chasseurs de bons plans : un trio déco qui coûte littéralement moins cher qu’un café en terrasse.

Le réseau de magasins B&M Stores et Babou s’est installé un peu partout en France, avec plus de cent adresses de Roubaix à Brest, jusqu’à Marseille et Perpignan. En flânant entre paniers en osier et bougies parfumées, on tombe sur ce lot de 3 miroirs en promo, parfait pour réveiller un mur un peu triste. Une raison de plus pour regarder de près ce que l’on met dans son panier.

Un trio de miroirs B&M moins cher qu’un café en terrasse

Chez B&M, le miroir x3 Toronto imitation bois s’affiche actuellement à 9,99 € au lieu de 12,99 €, soit 3 € d’économie, environ 24 % de remise. Rapporté à chaque pièce, cela revient à environ 3,33 € le miroir. Dans beaucoup de villes françaises, un café en terrasse tourne autour de 2,50 à 3,50 € ; autrement dit, ce trio complet coûte à peine plus qu’un seul petit noir posé au soleil.

Sur des sites de déco en ligne, le même type de lot Toronto de trois miroirs ronds de 26 cm se vend plutôt autour de 19,99 € voire plus de 30 €. Certains modèles similaires dépassent 33,90 € pour un trio. En clair, B&M positionne ce set plus de deux fois moins cher que certaines offres du marché, tout en restant dans l’air du temps côté style.

Que cache le miroir x3 Toronto imitation bois de B&M ?

Concrètement, il s’agit d’un lot de 3 miroirs Toronto diamètre 26 cm, chacun avec une épaisseur d’environ 1,3 cm. Le cadre en plastique type polypropylène imite le bois, tandis que la surface reste en verre, pour un poids total proche de 0,6 kg. Leur forme ronde adoucit les lignes d’un mur, et la finition bois clair se marie aussi bien avec une déco scandinave qu’une ambiance plus bohème.

Vendu par trois, ce trio invite à jouer la carte de l’accumulation murale plutôt qu’un seul grand miroir. En les alignant dans un couloir, on crée une sorte de chemin lumineux qui atténue l’effet de tunnel. En les plaçant en triangle au-dessus d’une console d’entrée ou d’un buffet, la lumière de la fenêtre se reflète à plusieurs endroits et donne l’impression que la pièce a pris quelques mètres carrés.

Où installer ce trio Toronto, et comment profiter de la promo B&M

Dans une entrée, les trois miroirs peuvent se placer à hauteur de regard, au-dessus d’un petit meuble à chaussures, pour offrir un dernier coup d’œil avant de sortir. Dans un studio d’étudiant ou un appartement en location, leur poids léger permet l’usage de fixations adhésives adaptées, sans trou dans les murs. B&M compte plus de cent magasins en France, et cette offre reste valable selon les points de vente et dans la limite des stocks, ce qui donne une bonne raison de passer au rayon décoration assez vite.