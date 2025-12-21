Ce type de tapis 2025 peut vous faire gagner 2 °C chez vous et alléger la facture sans gros budget

Carrelage glacé, facture d’énergie qui grimpe et envie de cocon : l’hiver 2025-2026 rend soudain le sol de la maison beaucoup plus important qu’en été. On empile les plaids, on change les rideaux, on allume des bougies… pourtant un acteur clé reste souvent sous-estimé, alors qu’il peut vraiment transformer la pièce sans travaux.

Les tendances tapis 2025 en font justement une star de la déco, capable de réchauffer l’ambiance, d’adoucir l’acoustique et même de faire gagner quelques degrés ressentis. Entre tapis berbère graphique, matières recyclées et formats XXL, le tapis idéal existe pour chaque style et chaque budget… encore faut-il savoir lequel choisir.

Tendances tapis 2025 : couleurs, matières et formats qui réchauffent

En 2025, les teintes terre restent en première ligne : beige, sable, terracotta, brun chaud, vert olive ou mousse enveloppent le salon d’une lumière douce. Les matières moelleuses dominent, avec la laine et la laine bouclée qui créent un vrai effet cocon. Dans un salon épuré, un tapis berbère noir et blanc dynamise l’espace, quand un uni sable ou terracotta apaise une chambre un peu froide.

Le format compte autant que le motif. Posé sur un sol carrelé, un tapis épais qui couvre environ 70 % de la surface du salon ou de la chambre peut offrir jusqu’à 2 °C de confort supplémentaire sans toucher au thermostat. Formats généreux et tapis XXL structurent le coin canapé, tandis que de grandes descentes de lit transforment le réveil en instant chaleureux.

Comment choisir le tapis idéal pour le salon, la chambre ou l’entrée

Dans le salon, mieux vaut un tapis grand format qui accueille au minimum la table basse et les premiers pieds du canapé. Les couleurs naturelles (beige, lin, taupe) s’associent bien au mobilier scandinave, alors que les motifs graphiques inspirés des années 70, les formes abstraites ou organiques signent un style plus affirmé. Sur un sol lisse, la sous-couche antidérapante reste indispensable pour éviter glissades et plis.

Dans la chambre, la priorité va au confort : matières naturelles, laine, coton recyclé ou jute pour un contact agréable sous les pieds et une démarche plus éco-responsable. Quelques erreurs faciles à éviter rendent le tapis plus pratique au quotidien :

un format trop petit qui semble perdu au milieu de la pièce ;

une couleur très claire avec enfants, animaux ou entrées boueuses ;

une épaisseur insuffisante au pied du lit, ou au contraire trop volumineuse dans un couloir très passant.

Bons plans tapis 2025 pour tous les budgets

Bonne nouvelle pour le portefeuille : les enseignes françaises multiplient les modèles tendance à prix doux. Chez Ikea et La Redoute Intérieurs, on trouve des tapis épais, aux tons naturels ou motifs géométriques, souvent à moins de 100 € pour de belles dimensions salon. Maisons du Monde mise sur les matières responsables comme le coton recyclé, tandis qu’Habitat propose en ligne des tapis intemporels qui traversent les saisons.

Côté investissement, AMPM et BoConcept sélectionnent des tapis en laine premium, souvent graphiques, pensés pour durer des années. Les budgets malins peuvent se tourner vers les plateformes de seconde main (eBay, Selency, Le Bon Coin, Etsy) ou les brocantes pour dénicher tapis berbères, persans ou roumains anciens, certains se négociant entre 500 et 3000 € selon la rareté. Entre fibres naturelles, modèles recyclés et pièces vintage, un tapis bien choisi peut gagner en style, en confort… et alléger discrètement la facture de chauffage d’un hiver à l’autre.