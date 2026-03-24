Ces 2 signes du zodiaque risquent de perdre une grosse somme d'argent en mars 2026 s'ils n'arrêtent pas ce réflexe

Dans ce début de printemps, beaucoup regardent leurs projets avec enthousiasme sans se douter que leurs comptes bancaires sont plus exposés que prévu. Les configurations astrales du moment créent un terrain glissant pour l’argent, où une simple négligence peut coûter cher. Deux signes du zodiaque, en particulier, marchent sur une ligne très fine.

Mars agit comme une zone de transition, entre hiver qui se termine et nouvelle année astrologique qui s’installe. Retards de paiement, malentendus administratifs, abonnements oubliés : autant de petites failles où une somme peut s’évaporer. Pour un signe d’eau et un signe d’air, cette fragilité se transforme en vrai risque de perte.

Mars 2026 : un climat astrologique qui fait vaciller l’argent

Dans certains horoscopes récents, « une augmentation, une prime ou une opportunité d’investissement pourrait se présenter de manière presque naturelle », explique l’équipe rédactionnelle de Cosmopolitan pour les signes avantagés. La même équipe précise que « cette chance demande à être accompagnée d’audace ». « Les négociations sont favorisées », note encore l’équipe, et beaucoup vivent « changement de poste, reconversion ou investissements audacieux », poursuit-elle. Pour d’autres, en revanche, la période ressemble plutôt à un test de vigilance financière.

Les mouvements rapides des planètes décrits cette saison créent justement des zones floues : un virement oublié, un prélèvement mal paramétré, un contrat mal relu et une somme part en fumée. Laisser traîner une facture ou prêter de l’argent sans cadre clair devient plus risqué que d’habitude. Pour le sensible Cancer et le fougueux Verseau, cette météo astrale touche directement les finances.

Cancer : quand le cœur menace le portefeuille en mars

Signe protecteur, tourné vers le foyer, le Cancer a souvent le réflexe d’aider avant même de compter. En mars, ce réflexe peut coûter cher : une personne de l’entourage sait jouer sur la corde sensible pour obtenir un prêt, ou une baisse de moral pousse vers une grosse dépense émotionnelle. Une générosité mal ciblée suffit alors à creuser un trou dans les économies.

Pour limiter la casse, les astrologues conseillent à ce signe de verrouiller l’accès au portefeuille, au moins le temps de mars 2026. Concrètement, imposer un délai de 48 heures avant tout virement important, passer au crible les relevés bancaires et refuser de servir de banque de secours à la famille ou aux amis. Dire non, même temporairement, protège ici autant la relation que le compte courant.

Verseau : l’envie de liberté face au risque de pertes

Pour le Verseau, signe d’air épris de liberté, le danger vient moins des autres que de ses propres envies. L’énergie du mois réveille l’envie de tout changer : billet d’avion réservé sur un coup de tête, gadget technologique présenté comme indispensable, projet de départ sans réel filet de sécurité. Ces élans donnent l’impression de reprendre le contrôle, mais ils peuvent vider le compte bien plus vite que prévu.

La recommandation est claire : ramener la liberté sur terre avec quelques garde‑fous. Baisser temporairement les plafonds de paiement, activer des alertes SMS pour chaque dépense importante et demander l’avis d’un ami très rationnel avant tout engagement coûteux. Qu’il soit Cancer ou Verseau, chacun peut de cette façon transformer cette alerte de mars en véritable ménage de printemps financier.