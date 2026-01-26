Ces 3 indispensables IKEA à petit prix donnent un air hors de prix à votre salon (vos invités n'y verront que du feu)

En plein hiver, quand le froid s’invite et que l’on rêve de plaid et de chocolat chaud, beaucoup aimeraient que le salon ou la chambre aient enfin ce petit air d’hôtel sans pour autant faire exploser les dépenses. Les enseignes se multiplient, les tendances aussi, mais il reste difficile de viser le chic sans tomber dans la surconsommation.

Chez IKEA, certains meubles cachés derrière l’étiquette indispensables IKEA à petits prix créent pourtant l’illusion d’un intérieur pensé par un architecte. Trois références ressortent nettement : un grand meuble bas, un tapis graphique et quelques accessoires de salle de bain. Ensemble, ils transforment la perception d’un logement ordinaire, au point que les invités peinent parfois à croire qu’il s’agit bien de pièces abordables.

BESTÅ, STOCKHOLM, TOFTAN : trois dupes IKEA qui semblent haut de gamme

Le meuble bas BESTÅ, choisi en version longue et basse, rappelle immédiatement les lignes épurées de collections italiennes comme Poliform. Son effet bloc très graphique, sans poignées ni fioritures, donne une impression de sur-mesure posé par un décorateur. En blanc mat ou en noir-brun, il structure le mur du salon et sert à la fois de meuble TV et de rangement discret.

Pour pousser l’illusion, les portes LAPPVIKEN ou SINDVIK, en finition mate, jouent un rôle clé : elles absorbent la lumière et donnent de la profondeur. Poser le BESTÅ sur des pieds fins dorés ou noirs, ou le fixer flottant au mur, renforce l’effet architectural. Sans poignées apparentes et avec seulement quelques livres ou une lampe posés dessus, le meuble semble sortir d’un magazine de design.

Un tapis STOCKHOLM et TOFTAN pour une ambiance de boutique-hôtel

Dans un séjour un peu froid, ajouter un tapis cosy change tout. La gamme STOCKHOLM mise sur des matières naturelles, un joli relief et un motif discret qui évoquent immédiatement l’atmosphère d’un boutique-hôtel. La clé consiste à choisir la plus grande taille possible pour que les pieds du canapé reposent dessus : la pièce paraît alors plus vaste, comme encadrée, presque digne d’une galerie d’art.

Dans la salle de bain, la collection d’accessoires TOFTAN applique les mêmes codes. Distributeur de savon, gobelet, porte-brosse existent en noir, blanc ou beige aux finitions mates et aux lignes sobres, proches de l’esprit Aesop ou Ferm Living. Choisir une seule couleur, ajouter de grandes serviettes épaisses et un miroir minimaliste suffit à créer une ambiance de suite d’hôtel, sans toucher au carrelage ni à la plomberie.

Les indispensables à petits prix IKEA qui prolongent l’illusion luxe

Sur le site français, la rubrique "Les indispensables à petits prix" regroupe une foule d’objets malins pensés pour un quotidien stylé sans excès. Cette logique rejoint le constat d’un expert du retail : "JYSK coche la case du bon rapport style/prix au bon moment", rappelle un spécialiste cité par SoonNight. Chez IKEA, des housses de coussin GURLI à 3,99 $ (environ 3,70 €) ou les tablettes murales MOSSLANDA à 7,99 $ (environ 7,40 €) complètent idéalement BESTÅ, STOCKHOLM et TOFTAN pour un intérieur qui semble bien plus coûteux.