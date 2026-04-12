Ces 6 signaux discrets que votre système nerveux vous supplie en silence de quitter ce job parfait sur le CV

Votre carrière coche toutes les cases, mais votre corps sature et le stress chronique s'installe. Et si ces signaux nerveux discrets indiquaient que ce job n'est plus tenable ?

Sur votre CV, tout colle : diplôme, intitulé de poste, missions « challengeantes », salaire correct. Vos proches vous disent que vous avez réussi. Pourtant, votre corps se crispe, votre sommeil déraille, votre énergie fond. Quelque chose résiste en silence.

Des travaux sur le stress chronique au travail montrent qu’à force de rester en alerte, le cerveau peine à décider de partir. Le système nerveux autonome ne regarde ni le statut ni LinkedIn : il ne s’occupe que d’une chose, sentir si vous êtes en sécurité. Quand ce n’est plus le cas, il envoie des signaux parfois déroutants.

Quand le CV raconte une histoire et le système nerveux une autre

Le système nerveux autonome gère le rythme cardiaque, la respiration, la digestion. En situation sûre, il vous place dans un état disponible et curieux. Quand il perçoit une menace, il active le mode « attaque ou fuite », voire le repli total. Le psychiatre Stephen Porges parle, avec la théorie polyvagale, de ces bascules continues entre sécurité, agitation et coupure. Sur la durée, ce déséquilibre nourrit le burn-out.

Ce tiraillement se heurte souvent à la peur financière de changer de voie. Le chanteur néerlandais Wouter Levenbach, dit Dave, a résumé cette contrainte en trois phrases : « C’est-à-dire qu’ici en France, on a les cadres et ceux qui ne le sont pas. Les premiers ont une meilleure retraite que les seconds et les artistes font partie de la seconde catégorie. Avec ma retraite de 1.700 euros, je n’ai même pas assez pour payer mon loyer, loin de là », a-t-il raconté à Soir Mag. Il poursuit : « Je me souviens que quand j’étais plus jeune, je voyais des vieux chanteurs encore à la télé ou sur scène. Je me disais : ‘Bravo, ils aiment leur métier’. Je ne savais pas qu’en fait, c’était parce qu’ils avaient une retraite de merde. » Avant de nuancer : « Je le fais d’abord pour le plaisir de faire le métier que j’aime et pour le plaisir, que ça a l’air de donner aux gens qui viennent me voir. Mais, il est vrai que l’aspect financier n’est pas négligeable… ».

Six signes que votre travail ne convient plus à votre système nerveux

Au lieu de chercher un « boulot passion », il devient utile d’identifier les signes que votre travail ne vous convient plus biologiquement. Quand le système sympathique reste enclenché toute la semaine, les médecins du travail voient revenir les mêmes tableaux de stress avant l’arrêt pour maladie.

Les signaux les plus fréquents ressemblent à ceci : vous êtes performant mais jamais vraiment calme dans la journée ; le dimanche soir, votre poitrine se serre sans raison claire ; vous ne lisez plus rien sur votre secteur ; vos rituels de récupération (alcool, séries, scroll) gonflent ; les douleurs diffuses s’installent ; vous redevenez vraiment vous-même seulement loin du bureau, le week-end ou en vacances.

Que faire si vous vous reconnaissez dans ces signaux

Première marche, souvent négligée : croire vos sensations. Noter quand apparaissent tensions, insomnies, boule au ventre, et lors de quelles tâches ou réunions.

Parler ensuite à votre médecin ou au médecin du travail peut ouvrir des pistes d’aménagement, de bilan de compétences, de reconversion progressive plus soutenable pour votre système nerveux.