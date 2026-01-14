Ces baskets éco-responsables au petit renard affolent la toile et promettent d'éclipser vos bottines cet hiver

L’hiver 2026 donne envie de rester emmitouflée, mais pas de renoncer au style. Entre bottines rigides et sneakers vues partout, trouver une paire qui réchauffe la silhouette sans refroidir la conscience devient un vrai casse-tête. Sur les réseaux comme dans la rue, une basket décorée d’un petit renard brodé commence pourtant à se démarquer.

Derrière cette basket qui affole la toile se cachent les baskets Virevolte Renard Minuit sur Terre, création d’une marque bordelaise de chaussures vegan. Leur promesse tient en une phrase : une alternative éco-responsable aux baskets en cuir, capable de pimper n’importe quel manteau sage ou jean brut tout l’hiver.

Virevolte Renard, la basket au petit renard qui change tout

La Virevolte Renard mise sur une silhouette sobre, blanche ou crème, réveillée par une broderie délicate représentant un renard endormi ou en mouvement, selon les versions. Ce détail animalier apporte une note espiègle sans tomber dans l’excentricité. Les teintes chaudes du motif renard tranchent juste ce qu’il faut avec la grisaille de janvier.

Côté looks, la paire joue les caméléons. Avec un jean brut un peu large, une grosse maille et un manteau long, ces baskets au motif renard dynamisent instantanément la tenue. Au bureau, elles cassent le côté strict d’un pantalon à pinces ou d’une robe pull midi, tout en restant assez chic pour un rendez-vous pro.

Minuit sur Terre, la basket vegan engagée de Bordeaux au Portugal

Minuit sur Terre, créée en 2017 à Bordeaux par Marie Viard-Klein, s’est spécialisée dans les baskets vegan et chaussures sans aucune matière animale. La marque est certifiée PETA-Approved Vegan et fait fabriquer ses modèles au Portugal, près de Porto, dans des ateliers européens au savoir-faire chausseur. Pour chaque Virevolte Renard vendue, 5 € sont reversés à l’ASPAS, association de protection des animaux sauvages.

La Virevolte Renard remplace le cuir par des matières végétales issues de déchets de pommes, de céréales ou de marc de raisin. La doublure et la semelle intérieure utilisent des matières à base de céréales recyclées, tandis que les lacets proviennent de bouteilles plastiques recyclées. La semelle extérieure combine 70 % de caoutchouc recyclé et 30 % de caoutchouc naturel, ce qui limite l’usage de ressources vierges et évite le cuir tanné au chrome.

Confort, entretien et achat : bien choisir sa Virevolte Renard

La semelle intérieure moelleuse offre un accueil du pied très doux, apprécié lors des journées métro-boulot-marche accélérée. Les matières vegan choisies résistent aux averses et à la gadoue hivernale, avec un entretien simplifié : un simple coup d’éponge humide suffit dans la plupart des cas, sans cirage ni produits spécifiques.

Côté pratique, la Virevolte Renard femme est proposée aux alentours de 129 € et généralement du 35 au 42. La marque indique que le modèle taille un peu petit ; si vous hésitez entre deux tailles ou avez le pied large, mieux vaut prendre la pointure au-dessus. Disponible sur le site de Minuit sur Terre et chez quelques boutiques éthiques, cette paire iconique permet de limiter le nombre de chaussures dans le placard tout en gardant des looks variés tout l’hiver.