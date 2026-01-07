Ces deux tables d’appoint Action en bois à moins de 20 € cachent un détail malin qui séduit même les anti fast-déco

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup découvrent un salon un peu vide, presque impersonnel. Le budget a été avalé par les fêtes, l’envie de renouveau est là, mais impossible d’envisager un nouveau canapé. C’est souvent à ce moment qu’un petit meuble bien choisi peut tout changer sans faire trembler le compte en banque.

Sur ce créneau, les nouvelles tables d’appoint Action en bois avec système open-push créent la surprise. Ce lot pensé pour le début d’année promet de réchauffer un intérieur, tout en limitant la mauvaise conscience liée à la fast-déco. Une combinaison assez rare.

Un duo de tables d’appoint Action qui fait le job pour 19,95 €

Chez Action, le produit en question est un lot de deux tables d’appoint vendu 19,95 €, soit moins de 10 € par meuble. Le duo adopte un style scandinave très droit, façon petites colonnes, en bois MDF avec bois certifié FSC®. Proposé en noir profond ou brun chaleureux, il se glisse facilement dans un salon contemporain, une chambre cosy ou même un studio.

Les formats ont été pensés pour se compléter : la plus grande mesure 28 x 28 x 53 cm, la plus petite 22 x 22 x 45 cm. Chacune supporte jusqu’à 10 kg et arrive en kit avec un montage annoncé simple. En bout de canapé, en duo décalé pour jouer sur les hauteurs, ou séparées dans deux pièces, elles apportent tout de suite un effet "coin fini".

Système open-push : le détail malin qui change tout

Ici, aucune poignée apparente : la façade est totalement lisse grâce au mécanisme d’ouverture par pression, le fameux système open-push. Une simple pression du doigt suffit pour ouvrir la porte et accéder au compartiment fermé. Ce choix donne aux tables un aspect plus haut de gamme et surtout très minimaliste, bienvenu quand on cherche à apaiser visuellement un séjour surchargé.

Chaque table cache un rangement discret pour les objets du quotidien. On peut y glisser télécommandes, câbles et chargeurs, médicaments, livres ou carnets, tout ce qui traîne d’ordinaire sur la table basse. En salon, en table de chevet ou dans l’entrée, ce duo sert à la fois de support pour lampe, tasse ou plante et de petit meuble de rangement.

Bonne surprise, fast-déco et impact écolo : ce que disent les chiffres

Ce succès arrive dans un contexte de consommation déco en plein boom. Entre 2017 et 2022, le nombre d’éléments d’ameublement mis sur le marché en France a progressé de 88 %, et les meubles d’appoint comme ces tables ont vu leurs ventes bondir de 57 % entre 2019 et 2021. Zero Waste France rappelle qu’en 2021, le marché de l’ameublement a dépassé 14 milliards d’euros et que 46 % des acheteur·ses renouvellent au moins une fois par an leurs objets déco, plus de la moitié le faisant plusieurs fois par an. "Depuis les confinements liés au Covid, la maison a été surinvestie par ses habitant·es : lieu d’enfermement subi, mais aussi espace refuge, elle a été transformée et personnalisée de façon encore plus forte qu’auparavant", explique Pauline Debrabandere, coordinatrice de campagnes de Zero Waste France.

L’Ademe estime que la production représente entre 50 et 80 % de l’impact environnemental d’un meuble, et près de 1,3 million de tonnes de déchets d’ameublement ont été collectés en France en 2022, soit 18,7 kg par habitant·e, avec des volumes doublés entre 2014 et 2020. Moins de 3 % des meubles collectés sont réemployés, même si environ 1 million de tonnes ont été détournées de l’enfouissement grâce au réemploi et à la réparation. Dans ce paysage, le fait que ces tables Action soient en bois certifié FSC®, issu de forêts gérées de manière responsable, compte pour celles et ceux qui veulent rafraîchir leur déco à petit prix tout en gardant en tête la question de la durée d’usage et de la seconde vie du meuble.