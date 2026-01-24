Ces fauteuils B&M bluffent tous vos invités et coûtent presque deux fois moins cher que chez vos enseignes habituelles

En plein mois de janvier 2026, quand le salon semble un peu triste après les fêtes et que le budget a fondu, changer tout le mobilier paraît hors de portée. Pourtant, deux petits fauteuils bien choisis peuvent suffire à transformer la pièce, donner une allure de salon de magazine et créer un vrai coin cocooning sans tout refaire.

Résultat étonnant : depuis que ces assises au tissu côtelé ont pris place près de la table basse, les invités s’y installent, caressent le dossier, regardent les pieds en métal et lancent invariablement la même phrase. "Mais où as-tu trouvé cette merveille ?", résume le site Trucmania pour décrire la réaction typique des proches. Et le vrai choc vient quand ils découvrent enfin le prix.

Le fauteuil Scott, la petite pièce qui change tout dans le salon

Le héros discret de cette histoire, c’est le fauteuil Scott, vendu par B&M en lot de deux modèles design côtelés. Dossier arrondi, assise généreuse, structure en métal noir, le tout recouvert d’un tissu côtelé 100 % polyester : visuellement, on pense à un fauteuil de marque pointue. Le gabarit reste compact, avec environ 51,5 cm de largeur, 71,5 cm de hauteur totale et une assise autour de 45 cm, de quoi tenir dans un séjour comme dans un coin chambre.

La mousse d’environ 20 kg/m³ offre un confort ferme mais agréable pour lire, discuter ou prendre l’apéro. Posés face à un canapé, autour d’une table ronde ou en duo près d’une fenêtre, ces fauteuils Scott créent aussitôt un coin chaleureux, très "déco" sur les photos comme au quotidien.

Fauteuil Scott B&M : un prix qui déroute vraiment les invités

La vraie surprise vient de l’étiquette. Chez B&M, le lot de 2 fauteuils Scott s’affiche à 79,99 € TTC, soit environ 40 € le fauteuil. Pour un rendu aussi soigné, beaucoup imaginent spontanément un tarif à trois chiffres par pièce. Surtout que le même modèle, signé The Home Deco Factory, circule dans d’autres enseignes françaises à des tarifs bien plus élevés.

Sur internet, on retrouve en effet ce lot de deux fauteuils Scott autour de 150 à 175 € chez de grands distributeurs comme La Redoute, Auchan, Leroy Merlin ou Conforama. Autrement dit, acheter le fauteuil Scott B&M revient à payer presque deux fois moins cher le même produit, avec la même structure métal, les mêmes dimensions et le même revêtement côtelé.

Bien intégrer les fauteuils Scott chez soi sans se tromper

Avant de craquer, mieux vaut vérifier que le volume convient à la pièce. Avec un peu plus de 50 cm de largeur et une profondeur proche, deux fauteuils Scott demandent environ 1,20 m sur 1,20 m pour respirer autour d’une petite table basse. Dans un coin lecture, il suffit souvent de les placer de biais près d’une fenêtre, avec un lampadaire et un tapis moelleux, pour créer un mini-salon très cosy.

Côté pratique, la structure métal et le tissu polyester supportent bien la vie de famille à condition d’aspirer régulièrement les reliefs du velours côtelé et d’éponger vite les taches. Dans un intérieur aux tons neutres, ces fauteuils fonctionnent aussi bien avec un style scandinave qu’avec une ambiance plus industrielle, surtout si l’on ajoute quelques coussins contrastés pour rappeler la couleur du tapis ou des rideaux.