Ces fils électriques qui traînent chez vous : cette astuce discrète les cache et évite bien des accidents

Dans de nombreux salons, les fils qui serpentent au sol transforment chaque passage en piège et donnent l’impression d’un désordre permanent. Une combine très simple pour cacher les fils électriques promet pourtant un intérieur plus apaisé.

Un chargeur qui court jusqu’au canapé, un câble qui traverse le couloir, une multiprise gonflée derrière la télé… À force, on ne les voit plus, jusqu’au jour où quelqu’un trébuche, où l’aspirateur les emporte, ou où l’on découvre un nuage de poussière collé au bloc électrique. Ce fouillis de fils donne immédiatement l’impression d’un intérieur moins net, même quand le ménage vient d’être fait.

Au moment où reviennent les envies de grand tri, beaucoup cherchent comment cacher les fils électriques sans tout démonter ni faire de travaux. Bonne nouvelle : une combinaison de petits gestes très simples, centrés sur une organisation maligne et une boîte discrète, suffit souvent à rendre la maison plus propre et plus sûre. Tout commence par regarder ces câbles comme un vrai mini-réseau à dompter.

Fils électriques apparents : un risque bien réel à la maison

Les chutes et accrochages ne viennent pas de nulle part : un câble trop long qui forme une boucle entre la table basse et le canapé, une rallonge qui coupe l’entrée, un fil qui traverse un couloir. Avec un panier de linge, des courses ou un enfant dans les bras, le pied s’accroche, l’appareil peut tomber, la prise se tord, et le passage devient pénible au quotidien.

Derrière les meubles, le problème se transforme en « nid » de fils : poussière qui colle, parfois un peu d’humidité près des plinthes, blocs qui chauffent sans vraiment pouvoir « respirer ». Une multiprise coincée sous un meuble ou derrière un rideau se surveille et se nettoie moins bien. Visuellement, cet effet « toile d’araignée » donne l’impression que le salon ou le bureau restent sales, même après un grand ménage.

La combine en 5 gestes pour cacher les câbles sans travaux

Le déclic consiste à traiter les câbles comme un ensemble à organiser par zones. D’abord, on regroupe : tout ce qui concerne la télé autour du meuble TV, tout ce qui sert au bureau sous le plateau, les chargeurs « nomades » dans un coin dédié. Dix minutes suffisent souvent pour trier, enlever les doublons évidents et préparer le terrain. Ensuite, on fixe le trajet : clips adhésifs sous le bureau, petites attaches le long d’une plinthe ou une goulotte dans un couloir libèrent le sol et les passages.

Vient le moment de raccourcir sans couper : avec des scratchs réutilisables ou des serre-câbles, on forme des boucles larges et propres, jamais un paquet trop serré. On identifie chaque fil avec une étiquette simple (box, écran, enceinte, lampe), ce qui évite de débrancher au hasard. Enfin, on dissimule sans étouffer : cacher ne doit pas empêcher l’air de circuler ni bloquer l’accès à l’interrupteur de la multiprise, clé pour la sécurité au quotidien.

Boîte à câbles : la pièce maîtresse pour un coin TV ou bureau nickel

Dans ce dispositif, la vraie héroïne reste la boîte à câbles. La multiprise et l’excédent de fils disparaissent dedans, seuls quelques câbles bien orientés ressortent. Moins de poussière directe sur les prises, moins d’enchevêtrement, un ensemble plus stable, surtout si la boîte repose sur le meuble plutôt qu’au sol. Un modèle d’entrée de gamme, comme une boîte Livarno à 7 € environ, suffit déjà pour transformer un coin TV qui déborde en bloc compact et facile à dépoussiérer.

Pour bien choisir, on vérifie la taille (que la multiprise et les gros chargeurs rentrent), la forme des ouvertures (les câbles ne doivent pas se plier brutalement) et la présence de fentes de ventilation. Compter autour de 10 à 20 € pour un modèle plus grand et décoratif reste courant, soit un petit budget pour un gros gain visuel. Posée sur le meuble TV, sous le bureau ou à l’abri des éclaboussures en cuisine, la boîte devient vite un réflexe : à chaque nouvel appareil, son câble rejoint le trajet existant, et il suffit alors de se demander quel coin technique chez soi mérite d’être dompté en premier.