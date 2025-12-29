Ces tapis vont envahir nos salons en 2026 : les payer moins de 100 € grâce à cette astuce méconnue

Votre salon vous paraît un peu froid, malgré le canapé et les coussins soigneusement choisis ? La prochaine vague déco a déjà une réponse toute trouvée : le tapis. En 2026, les sols vont se couvrir de modèles forts en caractère, capables de transformer une pièce en un clin d'œil. Le problème, c'est le prix affiché sur les plus désirés.

Les pièces vedettes sont ces tapis roumains anciens, appelés parfois covoare, tissés à la main dans les Carpates, en laine épaisse et teintures végétales. Très recherchés, ils se négocient aujourd'hui entre 500 et 3000 €, loin du budget de la plupart des salons. Pourtant, il devient possible d'obtenir un look très proche pour moins de 100 €.

Tapis roumain, maximalisme et prix qui s’envolent

Ces tapis venus de Roumanie ont tapissé les intérieurs des années 1970 avant de disparaître des radars. Leur recette séduit à nouveau : motifs géométriques ou floraux très colorés, symboles traditionnels, laine de haute qualité et confection minutieuse qui rend chaque pièce unique. Résultat, ce patrimoine artisanal revient au premier plan dans les salons modernes, bohèmes chic ou même industriels.

Avec le regain d'intérêt pour l'artisanat et les objets vintage, la demande explose sur eBay, Selency, Le Bon Coin ou dans les boutiques spécialisées, et les prix suivent. Les exemplaires anciens en parfait état deviennent de vraies pièces de collection. Dans le même temps, la déco mise sur des tapis d'inspiration berbère ou bouclée, tout aussi graphiques, qui tirent eux aussi les budgets vers le haut.

L’astuce pour copier ces tapis de créateur sous la barre des 100 €

Le bon réflexe consiste à traquer des modèles qui reprennent le même esprit sans le pedigree de collection. Chez H&M Home, La Redoute Intérieurs, Maisons du Monde, IKEA ou Zara Home, les collections capsules de fin 2025 s'inspirent directement de ces pièces d'exception. On y trouve des tapis tendance 2026 en fibres naturelles - jute, coton, chanvre - ou effet laine, aux textures bouclées et motifs graphiques, rarement au-dessus de 100 €.

Payer encore moins tient surtout au timing. Juste avant le Nouvel An puis pendant les soldes d'hiver, ventes privées, marketplaces et corners déco des grands sites marchands multiplient les remises, surtout sur la liquidation des collections 2025. En filtrant la recherche par taille, composition et prix, on peut viser un tapis premium bradé, voire un tapis lavable en machine très pratique pour les familles et les animaux.

Check-list express pour choisir le bon tapis 2026

Pour éviter les déceptions, quelques critères simples suffisent au moment de valider votre panier.