Cet hiver, les mocassins à plateforme reviennent en force : l’astuce des stylistes pour ne pas tasser votre silhouette

Mocassins à plateforme, semelles épaisses et nostalgie 2016 s’invitent dans l’hiver 2025-2026, au risque de tasser la silhouette. Quelles longueurs, couleurs et coupes adopter pour profiter de cette tendance sans effet poids aux pieds ?

Cela faisait presque sourire il y a dix ans : en 2016, on sortait en mules mocassins comme en chaussons, collier ras-de-cou au cou et filtre Snapchat sur le visage. Dix ans plus tard, l’esthétique revient en force, mais version XXL, avec des mocassins à plateforme bien solides qui ont quitté le vestiaire BCBG pour devenir l’accessoire le plus cool du moment.

Au cœur des tendances automne-hiver 2025-2026, les mocassins chunky ont envahi les vitrines, des modèles vernis sages aux versions crantées façon Repetto. Beaucoup adorent le confort et le style un peu rock, tout en craignant l’effet « pieds massifs » qui tasse la jambe. La clé se joue en réalité dans quelques réglages de hauteur de semelle, de longueurs de bas et de jeu de couleurs.

Mocassins à plateforme : choisir la bonne semelle pour ne pas alourdir

Tout part de la hauteur. Une semelle de 3 à 5 centimètres reste l’option la plus flatteuse : on gagne quelques centimètres sans transformer le pied en massue. Au-delà, la plateforme se rapproche du compensé extrême et attire tout le regard vers le sol, surtout avec une semelle très épaisse à l’avant. Cette zone « compacte » casse alors la ligne de la jambe au lieu de l’allonger.

Le dessin de la semelle compte aussi. Un mocassin à plateforme lisse, sombre et légèrement arrondie paraît moins lourd qu’un modèle très cranté et bicolore. Les couleurs profondes – noir, bordeaux, marine – structurent bien le pied, surtout si elles répondent à la teinte du pantalon ou des collants. On peut s’amuser avec un cuir verni, mais en gardant la silhouette globale sobre au niveau des jambes.

Pantalons, jupes et collants : les coupes qui allongent la jambe

Pour contrebalancer le volume des chaussures, le meilleur allié reste le pantalon cigarette 7/8. Sa ligne droite et sa longueur au-dessus de la malléole dévoilent la cheville, ce qui casse l’effet bloc entre jambe et chaussure. À l’inverse, le pantalon trop long qui s’écrase en plis sur le mocassin épaissit visuellement tout le bas du corps, tout comme le jean boyfriend très large associé à une grosse semelle.

Côté jupes, deux options fonctionnent bien : la mini qui dégage franchement la jambe, ou la jupe midi fluide qui bouge autour du mollet. La longueur qui tombe pile au milieu du mollet, surtout avec une matière rigide, a tendance à tasser avec une plateforme épaisse. Les collants opaques noirs créent une vraie « jambe colonne » quand ils prolongent la couleur du mocassin, ce qui affine et allonge sans effort.

Chaussettes, couleurs et volumes du haut : les derniers réglages à maîtriser

En hiver, sortir cheville nue n’est pas toujours réaliste. Des chaussettes invisibles gardent l’illusion de peau, mais sinon mieux vaut des chaussettes ton sur ton avec le pantalon ou la chaussure. Un modèle blanc épais ou très contrasté coupe net la jambe au niveau du pied et renforce le côté massif. Pour finir le look, éviter le total oversize : un blazer bien épaulé, un manteau droit ou un pull près du corps rentré dans la taille, parfois soulignée par une ceinture type Gucci, recentrent le regard sur le haut du corps et transforment les mocassins à plateforme en base stylée plutôt qu’en poids visuel.