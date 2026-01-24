Cet hiver, ne laissez plus votre atelier en bazar : ce coffret 14 compartiments à moins de 5 € chez Maxi Bazar

Janvier 2026, il fait froid dehors et le week-end se passe souvent au garage ou à la cave, devant un établi… en vrac. Boîtes de vis ouvertes, sachets déchirés, pots de confiture remplis de clous mélangés : avant même de sortir la perceuse, l'envie de bricoler retombe.

Pourtant, cette saison est idéale pour régler enfin les petits travaux d'intérieur, fixer une étagère, réparer un meuble, monter un kit resté dans son carton. Beaucoup de bricoleurs cherchent une solution simple et peu chère pour remettre de l'ordre dans leur quincaillerie. Un coffret 14 compartiments à moins de 5 € change discrètement la donne.

L'hiver au garage : quand le désordre casse le rythme

Qui n'a jamais vu un projet s'arrêter net pour une vis introuvable ou une cheville manquante ? On retourne les tiroirs, on fouille les cartons, on ouvre trois boîtes avant de tomber sur la bonne taille. En plus de la perte de temps, la concentration chute et la finition en pâtit.

Dès que l'atelier est structuré, le bricolage redevient un plaisir. Considérer le rangement comme la première étape du chantier, et non comme la corvée de fin, change tout. Quand chaque type de vis ou d'écrou possède sa case dédiée dans une boîte claire, on voit immédiatement ce qui manque avant de commencer.

Le coffret 14 compartiments Maxi Bazar : petit format, gros service

Chez Maxi Bazar, la marque Five propose une boîte en plastique pensée justement pour cette petite quincaillerie qui se perd partout. Ce coffret de rangement 14 compartiments permet de séparer vis, chevilles, écrous, rondelles ou petits embouts. Affiché à 4,99 € éco-participation comprise, il reste très en dessous des organiseurs professionnels de 14 cases proposés autour de 13,25 €, 31,88 € ou 89,90 € TTC sur des sites spécialisés.

Fabriquée en polypropylène (PP), une matière réputée pour sa solidité, la boîte encaisse les chocs du quotidien tout en protégeant le contenu de la poussière et de l'humidité. Avec ses 27,2 cm de longueur, 19 cm de largeur, 4 cm de hauteur et seulement 0,2 kg, elle se glisse sur une étagère ou dans une caisse à outils.

Réorganiser l'atelier en une après-midi grâce à quelques coffrets

Pour tirer parti de ce format, il suffit de vider les vieux pots et sachets, puis de repartir de zéro. On trie d'abord, on jette ce qui est rouillé, ensuite on remplit les cases par familles de pièces. Quelques idées de répartition parlent à tout le monde :

vis à bois, vis pour placo et vis pour métal séparées ;

chevilles classées par diamètre ;

écrous, rondelles et petites pièces spéciales regroupés.

Beaucoup choisissent d'en acheter deux ou trois pour distinguer quincaillerie courante, électricité ou pièces de rechange, tout en restant sous la barre des 15 €. Le coffret Five est proposé à 4,99 € chez Maxi Bazar, en rayon ou en livraison, avec option Click et Collect signalée dans 34 magasins début 2026.