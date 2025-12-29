Cette bougie terracotta à 15 € introuvable chez les géants de la déco fait un carton cet hiver

Quand le froid s’installe, on rêve d’un salon douillet, éclairé par une bougie design, sans pour autant dépasser les 20 €. Problème : la plupart des modèles sculpturaux affichent des prix bien plus élevés. Une exception fait pourtant parler d’elle cet hiver, une bougie terracotta au look de petite sculpture qui reste étonnamment accessible.

Derrière cette trouvaille se cache **Nüma Home**, jeune marque française qui mise sur le style et les petits prix. Sa **bougie sculpturale terracotta Nüma** passe en ce moment à **15 € au lieu de 18 €**, pour une pièce en cire végétale et fabrication artisanale. Une aubaine pour celles et ceux qui trouvaient vraiment difficile de trouver une bougie aussi stylée pour 15 €.

La bougie terracotta Nüma, mini sculpture à prix tout doux

Visuellement, cette bougie ressemble plus à un objet d’art qu’à un simple accessoire. Sa forme en arche, traversée de cannelures régulières, structure le regard sur une étagère, une console ou une table basse. Sa teinte **terracotta** chaude se marie avec les palettes beiges, ocres ou brunes, pile dans l’esprit japandi, wabi-sabi et **déco cocooning**.

Cette pièce s’adresse clairement à celles et ceux qui hésitent au moment de valider un gros panier chez les géants de la déco. "J’ai vidé mon panier Zara Home", constate la rédaction de Peaches pour illustrer l’effet de cette bougie à 15 € sur les fans d’intérieurs chaleureux qui découvrent les prix de Nüma Home.

Une bougie déco, éthique et artisanale pour un intérieur zen

Au-delà du look, la bougie sculpturale terracotta mise sur une **cire végétale naturelle** de haute qualité, pensée pour une combustion plus propre que la paraffine classique. Chaque exemplaire est sculpté à la main par des artisans, ce qui donne de légères variations d’un modèle à l’autre et renforce ce côté pièce unique, dans l’esprit slow living et French touch.

Nüma Home a construit son catalogue autour d’objets accessibles, la plupart sous la barre des 30 €. Dans cette gamme, la bougie terracotta devient un symbole : un objet design, responsable et tendance proposé à 15 €, assez neutre pour s’intégrer aussi bien dans un studio minimaliste que dans un grand salon familial.

Où l’acheter et comment la mettre en scène à la maison

La bougie est vendue en ligne sur le site de **Nüma Home**, avec livraison gratuite en France, expédition annoncée en 24 à 48 heures, paiement sécurisé et retour possible sous 14 jours, pratique pour un cadeau déco sous 20 €. Pour la mettre en valeur, quelques associations simples suffisent à transformer un coin un peu fade :