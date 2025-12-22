Cette colonne de douche thermostatique chez Leroy Merlin tombe à 129 € : pourquoi elle risque de disparaître à ce prix

Le choc de l'eau glacée qui sort du pommeau, tout le monde connaît. En plein hiver, beaucoup rêvent d'une douche qui se règle une bonne fois pour toutes. Entre colonnes "de luxe" et modèles basiques, on croit souvent que le vrai confort coûte forcément très cher. Leroy Merlin tente de prouver l'inverse.

La colonne de douche thermostatique SENSEA Essential y est affichée à 129 € au lieu de 169 €, soit 40 € d'économie, du 3 décembre au 6 janvier 2026, dans la limite des stocks. Sur le papier, cette promo promet un confort d'hôtel 5 étoiles pour le prix d'un modèle milieu de gamme. Reste à vérifier si la promesse tient sous le jet.

Une colonne de douche SENSEA Essential qui joue dans la cour des grandes

Habituellement vendue 169 € chez d'autres enseignes, cette colonne voit donc son tarif chuter sérieusement. Elle se retrouve à peine au-dessus de la version mécanique de la même gamme, proposée à 99,90 €, alors qu'elle offre un robinet thermostatique à corps tiède qui garde la température stable pendant la douche.

La promesse tient en deux images : "Adieu les douches glaciales" et l'effet "douche d'hôtel", promet la rédaction de Peaches. La butée de sécurité bloque la température à 38 °C, le corps du robinet reste tiède, et la colonne coupe l'eau chaude si la pression change brusquement, un point rassurant pour les enfants et les seniors.

Confort et maîtrise de l'eau au quotidien

Le confort vient aussi du jet. La pomme haute ronde d'environ 23 cm, orientable, diffuse un jet pluie généreux et ses picots anticalcaire limitent les dépôts. La douchette à main 1 jet, reliée par un flexible de 1,5 m antitorsion, simplifie le rinçage des cheveux, le lavage des enfants ou le nettoyage du bac.

Le débit annoncé, autour de 8,8 litres par minute à 3 bars, aide à contenir la consommation tout en gardant un jet agréable. La finition chromée s'accorde avec la plupart des styles de salle de bains. Les avis en ligne évoquent un montage accessible et un bon niveau de confort, même si la pression d'eau doit rester correcte pour profiter pleinement du thermostatique.

Installation, compatibilité et profils pour qui l'offre vaut le coup

Pensée pour la rénovation, la colonne de douche thermostatique SENSEA Essential se règle en hauteur entre 78,5 et 116 cm et son support mural ajustable permet souvent de reprendre les anciens perçages. Elle fonctionne avec une chaudière à production instantanée ou un chauffe-eau électrique, sous réserve d'une pression suffisante, et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Avant de commander, quelques vérifications rapides évitent les mauvaises surprises :

type de production d'eau chaude et pression disponibles ;

hauteur libre entre mitigeur et plafond ou paroi ;

position des anciens trous de fixation éventuels ;

besoin ou non de faire intervenir un professionnel.

Ce profil d'installation et ce niveau de prix parlent autant aux jeunes ménages qui équipent leur premier logement qu'aux familles cherchant plus de sécurité pour les enfants ou un parent âgé. Les propriétaires en quête d'une rénovation légère y voient aussi un moyen de s'offrir une sensation de haut de gamme sans refaire toute la salle de bains.