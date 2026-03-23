Cette déco B&M à 3,99 € donne un cachet fou : une pièce façon designer qui ne restera pas longtemps en rayon

À moins de 4 €, cet objet déco B&M en dolomite fait l’effet d’une pièce de designer dans votre salon. Comment ce simple vase strié parvient-il à changer toute l’ambiance ?

Changer l’ambiance d’un salon ou d’une entrée donne souvent l’impression qu’il faut un gros budget. Pourtant, un seul objet bien choisi peut suffire à donner ce fameux effet chic que l’on voit dans les magazines de décoration.

En ce moment, une petite pièce en céramique fait beaucoup parler d’elle dans les rayons d’une enseigne discount bien connue. Il s’agit d’un objet déco B&M vendu moins de 4 €, qui ressemble à s’y méprendre à une création de boutique déco haut de gamme.

Vase strié B&M : la pièce qui change tout pour moins de 4 €

Ce vase strié est fabriqué en dolomite, une matière minérale proche de la céramique qui offre un rendu très authentique. Ses stries en relief captent la lumière, donnent du volume et apportent ce côté sculptural que l’on associe habituellement aux pièces de designer.

Les textures striées font partie des grandes tendances déco du moment, parce qu’elles habillent immédiatement un meuble sans en faire trop. Avec ses lignes travaillées et sa teinte facile à marier, ce vase rappelle clairement les collections de boutiques déco haut de gamme, mais pour un prix qui reste au niveau d’un café en terrasse.

Un look de boutique déco haut de gamme dans le salon ou l’entrée

Placée au centre d’une table basse, sur une console d’entrée ou sur un buffet, cette pièce devient aussitôt le point focal de la pièce. La matière a du poids, les reliefs donnent du caractère, si bien que vos invités peuvent croire que vous avez investi dans un objet de créateur alors que vous n’avez payé que 3,99 €.

Pour renforcer cet effet, il suffit de le garnir avec quelques branches, des tiges printanières ou des fleurs séchées. Le contraste entre le végétal et les stries du vase fait ressortir les courbes et donne une vraie impression de déco travaillée, même dans un intérieur très simple.

Profiter du bon plan B&M : prix, dates et disponibilité

Ce vase en dolomite est actuellement proposé chez B&M France au prix promotionnel de 3,99 €, au lieu de 7,99 €. L’économie atteint donc 4,00 €, taxes incluses. L’offre est annoncée comme valable jusqu’au 31 juillet 2026, ce qui laisse un peu de temps sur le papier, mais les stocks de l’enseigne britannique peuvent diminuer très vite.

Le produit est disponible dans plus de 140 points de vente B&M et Babou répartis sur la France métropolitaine. Avant de vous déplacer, un passage par le site de l’enseigne permet de saisir votre code postal et de vérifier si ce vase strié est en rayon près de chez vous, histoire de ne pas manquer ce bon plan déco à petit prix.