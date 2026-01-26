Cette enseigne bouscule IKEA avec ce meuble vinyle scandinave à moins de 80 € que les collectionneurs s'arrachent

En cette fin janvier 2026, beaucoup regardent leur salon avec l'envie de changement, surtout quand les mêmes étagères cubiques vues chez tous les amis semblent s'être clonées. Pour les amoureux de musique, ce ras-le-bol est encore plus fort : leur coin platine mérite autre chose qu'un simple meuble anonyme.

Une enseigne encore discrète, sweeek, vient pourtant de glisser un grain de sable dans la machine des géants comme IKEA. Avec son meuble vinyle scandinave pas cher baptisé Dune, affiché à moins de 80 € pendant une courte période, elle fait sérieusement hésiter les collectionneurs de galettes noires.

sweeek, l'enseigne qui bouscule les réflexes IKEA des fans de vinyles

Moins connue que les grandes chaînes d'ameublement, sweeek s'est fait une place en proposant des meubles qui ont l'air sortis d'une boutique de créateur, tout en restant au prix de la grande distribution. L'idée est simple : offrir du style et un peu de singularité à ceux qui n'ont pas envie que leur salon ressemble au catalogue standard.

Dans cet esprit, le modèle Dune cible clairement les audiophiles. Ce meuble dédié à la collection de vinyles permet de rompre avec les cubes blancs vus partout et de transformer le coin musique en véritable zone mise en scène, sans faire exploser le budget.

Un design scandinave et pratique pour sublimer votre coin musique

Ce qui frappe d'abord, c'est son allure très nordique : revêtement effet bois naturel, lignes épurées, pieds compas inspirés des années 1950 qui allègent la silhouette tout en gardant une bonne stabilité. Long de 100 cm, le plateau supérieur accueille la platine et supporte jusqu'à 10 kg, assez pour la plupart des modèles grand public.

Le rangement a été pensé pour les disques : trois casiers verticaux dimensionnés pour que les pochettes tiennent bien droites, plus une niche ouverte où glisser un ampli, des accessoires ou quelques livres sur la musique. Chacun peut ensuite organiser son meuble à sa manière, par exemple en réservant un casier à chaque univers musical.

Regrouper les albums par genre ou époque

Mettre les disques écoutés souvent au premier plan

Garder les éditions fragiles dans le casier central

Prix, qualité et comparaison avec IKEA : un bon plan à moins de 80 €

Sur le plan du budget, l'offre est marquante : le meuble est passé de 129,99 € à 77,99 €, soit une remise de 40 % valable jusqu'au 3 février 2026, sous réserve de stocks. Pour ce tarif, on reste sur des panneaux de particules avec décor bois et un montage à réaliser soi-même, ce qui le place clairement en entrée de gamme assumée.

Les acheteurs lui attribuent une note moyenne de 3,3 sur 5, calculée à partir de 103 avis : le design fait souvent l'unanimité, alors que certains jugent les matériaux plus légers ou le montage un peu technique par rapport à des meubles plus chers. En face, IKEA mise sur des pièces scandinaves comme son fauteuil plaqué bouleau de la collection Stockholm 2025, vendu 299 €, qui "a un style minimaliste, intemporel et chaleureux avec une structure cintrée en placage de bouleau solide et une grande assise composée de bandes de lin tressées. Invitez la nature à l'intérieur", lance alors le site de la marque, cité par Biba Magazine.