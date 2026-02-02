Cette lampe culte des années 70 revient chez Monoprix : moins de 300 € pour sublimer votre salon avant rupture

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup redécouvrent un salon un peu nu, comme aplati. Le canapé est confortable, les murs sont peints, pourtant il manque ce détail qui donne du relief. Souvent, ce n'est ni une table basse ni un coussin, mais la façon dont la lumière sculpte la pièce. Cette année, un luminaire Monoprix attire tous les regards et réveille cette impression au premier coup d'œil.

Fruit de la collaboration Monoprix x Prisunic, la collection Studio Prisunic réédite pour une troisième et dernière saison des icônes du design des années 70. A partir du 3 décembre 2025, elle sera proposée sur Monoprix.fr, dans quelques magasins et dans un pop-up au 5 rue Saint-Merri à Paris jusqu'au 7 décembre. Au centre de cette capsule rétrospective trône une star : la lampe Totem.

Lampe Totem Monoprix : pourquoi ce luminaire crée un coup de foudre déco

Haute de 80 cm pour 42 x 20 cm, tout en métal filaire noir, la lampe Totem XL ressemble autant à une sculpture qu'à un luminaire. Sa silhouette verticale casse la ligne de meubles bas et donne de la hauteur au salon. La structure ajourée laisse passer le regard et la lumière, ce qui évite d'écraser les petits espaces. Posée au sol, sur une enfilade ou un bout de canapé, elle devient tout de suite la pièce forte de la pièce.

Éteinte, elle apporte déjà un effet galerie grâce à ses lignes graphiques héritées des seventies. Allumée, elle projette sur les murs et le plafond un jeu d'ombres mouvantes qui transforme l'ambiance du soir. La lumière n'éclaire plus seulement, elle dessine le volume et crée ce sentiment de cocon que l'on cherche tant en hiver. Ce dessin signé Odile Mir accroche l'œil au premier regard et ne le lâche plus.

Du dessin d'Odile Mir au Studio Prisunic : une icône des années 70 rendue accessible

A l'origine, la lampe Totem est une création des années 70 de la designer française Odile Mir, aujourd'hui âgée de 99 ans. Pour Studio Prisunic, Monoprix et Prisunic l'ont rééditée avec sa petite-fille Léonie Alma Mason, fondatrice de LOMM Éditions, fidèle à l'idée de design démocratique. La famille Totem réunit une version XS, un lampadaire chromé, une XXL bordeaux et surtout la lampe Totem XL noire, 100 % métal, proposée autour de 290 €. Une pièce équivalente atteindrait souvent près du triple en galerie, alors que certaines créations d'Odile Mir se revendent déjà autour de 450 € sur les sites de seconde main.

Comment adopter la lampe Totem Monoprix chez soi sans se tromper

Dans un salon citadin, la Totem XL structure le volume sans alourdir la pièce. Sur parquet clair ou carrelage beige, devant un mur blanc, elle dessine ses ombres comme un tableau vivant. La Totem XS, d'environ 46 x 24 cm, se glisse mieux sur une enfilade ou un bureau, quand le lampadaire, proche de 160 cm de haut, convient aux grandes pièces. Tous acceptent des ampoules E27 LED de 15 W maximum, en blanc chaud pour garder une lumière douce.

En laissant 20 à 30 cm de vide autour du pied, on renforce son rôle de pièce maîtresse. L'esprit "moins mais mieux", écrivait le site Peaches, prend alors tout son sens dans le salon.