Cette lampe Zara Home en marbre et albâtre semble sortir d'une galerie de design, mais reste étonnamment abordable

Une fois les guirlandes rangées et le sapin dehors, beaucoup de salons paraissent soudain un peu vides. En plein cœur de l’hiver, la lumière devient alors l’alliée numéro un pour réchauffer l’ambiance sans tout refaire. C’est sur ce terrain que Zara Home frappe fort avec une nouvelle lampe qui fait déjà parler d’elle.

Entre envie de cocooning et budget post-fêtes serré, l’idée d’une pièce unique mais raisonnable séduit. La nouvelle lampe de table albâtre et marbre Zara Home coche cette case : matériaux nobles, format compact, aura très galerie de design. Le tout pour un tarif qui surprend au regard de ce qu’elle offre.

Une lampe de table albâtre et marbre Zara Home au look de sculpture

À première vue, on dirait une petite œuvre posée sur un socle. La base cylindrique en marbre gris veiné ancre la pièce, tandis que l’abat-jour circulaire en albâtre diffuse une lumière douce, presque laiteuse. La lampe mesure environ 16,5 x 18 x 22 cm, de quoi tenir sur une console sans disparaître pour autant.

Contrairement au verre ou au tissu, l’albâtre laisse filtrer la lumière en révélant ses veines naturelles. Chaque exemplaire devient alors une pièce vraiment unique, avec un motif minéral propre. Dans un univers déco saturé de plastique brillant, cette présence de pierre brute apporte un relief immédiat et s’inscrit dans la tendance slow déco.

159 € pour du marbre et de l’albâtre : le pari du luxe discret

Affichée à 159 €, cette lampe reste loin des tarifs pratiqués pour des luminaires similaires chez des éditeurs italiens ou scandinaves, souvent vendus plusieurs centaines voire milliers d’euros. Ici, pas de résine qui imite la pierre : la base est en marbre, l’abat-jour en albâtre, ce qui en fait un achat décoratif pensé pour durer.

Zara Home propose aussi des lampes en albâtre seules, rondes ou semi-ovales, à 49,99 € et 59,99 €. Ce modèle marbre et albâtre devient la pièce la plus spectaculaire de cette famille minérale. Dans la collection A Common Thread signée Zara Home x Collagerie, l’artiste Kavel Rafferty résume cette démarche créative : "Nous partageons [avec Lucinda Chambers] un amour des couleurs audacieuses, et ce fut un bonheur d’explorer ensemble des combinaisons aussi intenses qu’inattendues", a expliqué Kavel Rafferty, citée par Marie Claire.

Comment bien placer cette lampe Zara Home chez soi

Pièce forte par ses matériaux comme par sa présence visuelle, cette lampe gagne à être mise en scène. Idéalement, elle trône seule ou presque sur son support pour laisser de l’espace autour. Voici quelques pistes pour l’adopter sans fausse note :

Sur un buffet en bois foncé ou une console en chêne, pour jouer le contraste entre chaleur du bois et froideur de la pierre.

En duo sur des tables de chevet, façon suite d’hôtel, pour une lumière tamisée avant de dormir.

Dans un coin lecture avec fauteuil en bouclette, plaid en laine et tapis épais, pour une atmosphère cocooning.

Quel que soit l’emplacement choisi, cette lampe en pierre Zara Home diffuse plutôt une lumière d’ambiance qu’un éclairage principal. Elle se prête bien aux intérieurs contemporains, Japandi ou rustique chic. Dans une petite pièce, mieux vaut alléger le décor autour d’elle pour profiter pleinement de son volume minéral et de son halo chaleureux.