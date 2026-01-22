Cette mallette à outils Darty en promo limitée couvre (presque) tout votre bricolage pour moins de 90 €

On a tous connu ce moment où il faut monter un meuble, réparer une poignée ou resserrer un tuyau… sans jamais trouver le bon outil. On se débrouille avec un vieux tournevis tordu, en se promettant d’investir un jour dans une vraie caisse à outils.

C’est exactement sur ce terrain que frappe la promo Darty du moment : une mallette à outils 799 pièces Tectake, affichée à 86,99 € au lieu de 114 €, soit environ -23 %, jusqu’au 3 février 2026. Un prix qui interroge, surtout avec la promesse de couvrir presque tous les besoins de la maison.

Une mallette à outils 799 pièces chez Darty qui bouscule le budget bricolage

Pour moins de 90 €, cette mallette descend le coût à environ 0,11 € par pièce. L’idée est simple : réunir dans une seule valise tout l’essentiel pour environ 90 % des tâches ménagères courantes. De quoi intéresser autant le bricoleur du dimanche que le jeune propriétaire qui part de zéro.

Dans les rayons, une telle capacité reste rare à ce tarif. Chez des enseignes comme Leroy Merlin ou Castorama, un coffret aussi fourni oblige souvent à viser le haut de gamme et à dépasser largement la barre des 100 €. Ici, l’objectif est d’offrir une base sérieuse sans faire exploser le budget.

Que trouve-t-on réellement dans la mallette Tectake 799 pièces ?

Une fois la valise ouverte, organisée sur trois étages, on découvre un outillage très classique, mais complet. On y trouve notamment :

des jeux de clés et de douilles pour les assemblages courants,

des tournevis de différentes tailles,

plusieurs pinces pour serrer, couper ou maintenir,

un assortiment d’embouts adaptés aux meubles en kit comme aux petites réparations.

L’ensemble est rangé dans une valise à roulettes avec poignée télescopique, pour un poids d’environ 9,5 kg. On peut donc la déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Le coffret se veut robuste et bien pensé, loin de certains premiers prix qui misent tout sur la quantité en sacrifiant l’usage réel.

Cette mallette suffit-elle vraiment pour bricoler tranquillement à la maison ?

Pour monter des meubles, resserrer un siphon, fixer une étagère ou entretenir un vélo, cette mallette couvre l’essentiel. Elle vise clairement l’usage domestique, pas les chantiers intensifs d’un artisan. Elle parle à ceux qui n’ont presque rien chez eux et veulent arrêter de dépendre du voisin pour chaque tournevis.

On reste sur de l’outillage à main : pas de perceuse ni de grosses machines dans ce type de coffret, il faudra les acheter à part si les projets deviennent plus ambitieux. En échange, on gagne une vision claire de tout ce que l’on possède, dans une seule valise. Avec une offre limitée aux soldes d’hiver, et des stocks qui partent vite chaque année, beaucoup découvrent qu’ils peuvent vraiment s’équiper aussi bien pour ce prix.