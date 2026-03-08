Cette méthode japonaise plus radicale que Marie Kondo impose une règle choc et libère 30 % de place

Vos placards débordent malgré les pliages parfaits à la Marie Kondo ? Une règle japonaise ultra stricte, la méthode Danshari, promet jusqu’à 30 % d’espace en plus.

Dans beaucoup de foyers, les vêtements sont pliés au cordeau façon Marie Kondo, mais les placards débordent toujours. La pile de poêles, les boîtes en plastique qui s’écroulent, les appareils de cuisine oubliés se rappellent à chaque ouverture de porte. Une autre approche venue du Japon commence pourtant à s’imposer : la méthode Danshari, plus radicale et plus simple à suivre au quotidien. Elle promet un intérieur plus léger et jusqu’à 30 % de place en plus dans les rangements.

Selon l’ADEME, un foyer français possède en moyenne 2,5 tonnes d’objets, des vêtements jamais portés aux câbles qui dorment dans un tiroir. Les psychologues rappellent qu’un intérieur saturé fait grimper le cortisol, l’hormone du stress, surtout dans les pièces très sollicitées comme la cuisine. Entre charge mentale, inflation et envie de consommer moins, beaucoup cherchent une méthode qui libère vraiment l’espace, pas seulement qui range mieux. C’est là qu’entre en scène une règle japonaise stricte, presque militaire dans son efficacité.

Méthode Danshari : le minimalisme japonais qui va plus loin que Marie Kondo

La méthode Danshari, popularisée par la Japonaise Hideko Yamashita, ne cherche pas à optimiser les tiroirs mais à réduire la quantité d’affaires en circulation. Le mot réunit trois idéogrammes : DAN, refuser ce qui n’a rien à faire chez soi, SHA, se débarrasser de ce qui encombre, RI, se détacher de la soif de posséder. Là où la méthode KonMari demande de garder ce qui est censé procurer de la joie, le Danshari invite à se demander si un objet sert vraiment à la personne que l’on est aujourd’hui. L’objectif annoncé est net : faire sortir 50 à 70 % des objets pour retrouver de l’air, visuellement et mentalement.

Cela ne signifie pas vivre dans un appartement vide. Le Danshari cible surtout tout ce qui n’est plus utilisé : vêtements qui ne sortent jamais de l’armoire, service à raclette pour huit alors que l’on cuisine à deux, robot pâtissier tombé en disgrâce. En pratique, tout ce qui n’a pas servi depuis douze mois doit quitter les placards, direction don, revente ou recyclage. Dans les pièces techniques comme la cuisine, cette discipline crée un choc visuel au début, puis un sentiment de calme durable.

La règle stricte du Danshari : zéro empilement, tout visible

Dans la cuisine, la règle clé du Danshari est simple : aucun empilement. Chaque ustensile doit avoir une place unique, visible et accessible en trois secondes, sans déplacer un voisin. Un objet coincé sous une pile est considéré comme mal rangé.

Pour gagner de la place, le Danshari exploite la hauteur des placards avec des étagères intercalaires, type modèle VARIERA d’IKEA, et des boîtes sans couvercle. Un simple niveau ajouté peut presque doubler le stockage d’un rayon et dégager jusqu’à 30 % de capacité utile, tout en maintenant les placards remplis à seulement 80 %.

Appliquer la méthode Danshari dans la cuisine en un week-end

Pour appliquer le Danshari, on vide entièrement les placards puis on répartit tout en trois piles : objets du quotidien, usage occasionnel, jamais utilisés depuis un an. Seuls les deux premiers groupes réintègrent les meubles, rangés en vertical par catégorie, tandis que le reste quitte la maison sous 24 heures, en don ou recyclage.