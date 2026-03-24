Cette scie sur table Evolution chez Leroy Merlin encore sous 160 € : pourquoi les bricoleurs se ruent dessus

Chez Leroy Merlin, la scie sur table Evolution R210SMS+ tombe à un niveau de prix rarement vu pour un outil de 1500 W. Mais cette fenêtre pour enfin s’équiper ne restera pas ouverte très longtemps.

Beaucoup de bricoleurs rêvent d’équiper enfin leur atelier d’une vraie scie sur table, capable d’enchaîner les coupes propres sans exploser le budget. Puis les semaines passent, les prix restent hauts, et l’achat continue de reculer au profit de solutions de fortune, bien moins confortables.

Cette fois, le scénario change pour la scie sur table Evolution R210SMS+ chez Leroy Merlin : elle vient de passer sous un seuil que les habitués du rayon attendaient depuis longtemps. Le sentiment « Je repoussais l’achat depuis des mois » risque de parler à pas mal de monde.

Une scie sur table Evolution chez Leroy Merlin qui passe enfin sous les 160 €

Affichée 151,20 € au lieu de 199 €, cette scie sur table réalise une baisse directe de 47,80 €. Pour un outil de 1500 W, la bascule sous les 160 € reste rare, surtout quand on sait que les scies sur table proposées par l’enseigne tournent en général entre 200 et 3000 euros pour des puissances allant d’environ 1000 à 3800 W.

L’offre reste limitée : la remise s’applique jusqu’au 31 mars 2026, dans la limite des stocks disponibles. Concrètement, elle fait passer ce modèle de la catégorie “gros investissement” à celle du coup de pouce qui libère enfin un budget pour le bois, les rails ou l’aspirateur de chantier.

EVOLUTION R210SMS+ : une fiche technique pensée pour la polyvalence

Derrière ce prix, la EVOLUTION R210SMS+ aligne des caractéristiques déjà bien installées dans les ateliers amateurs sérieux : lame de 210 mm, moteur de 1500 W et surtout technologie de coupe multi-matériaux brevetée. Une seule lame est conçue pour attaquer l’acier doux jusqu’à 6 mm, le bois, le bois avec des clous, l’aluminium, le cuivre ou encore le plastique.

La promesse ne s’arrête pas là. La coupe se fait froide, précise et nette, pratiquement sans étincelles ni bavures, ce qui laisse des pièces immédiatement exploitables, sans longue séance de ponçage. Le design ambidextre facilite la prise en main, que l’on soit droitier ou gaucher, un détail appréciable quand plusieurs personnes utilisent la même machine à la maison.

Pour quels bricoleurs cette promotion tombe-t-elle au bon moment ?

La plupart des scies sur table compactes visent un usage occasionnel, alors que les modèles plus costauds, avec accessoires, adressent un usage régulier. Avec ses 1500 W et sa lame multi-matériaux, cette Evolution joue clairement dans la cour des équipements capables d’accompagner plusieurs chantiers : fabrication de meubles, pose de parquet, petite ossature bois ou aménagement de garage.

Reste à vérifier si l’atelier suit. Entre deux passages en magasin pour un sécateur destiné à couper les « gourmands » d’un olivier et quelques sacs de vis, cette promotion peut faire basculer le projet de ceux qui se répètent « Je repoussais l’achat depuis des mois ». À chacun de voir si ce créneau avant le 31 mars 2026 correspond enfin au moment où les gros travaux vont vraiment démarrer.