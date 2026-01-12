Cette suspension La Redoute Intérieurs qui affole les fans de déco s'affiche à un prix inattendu en soldes

Une fois les guirlandes rangées et le sapin démonté, le salon paraît soudain nu. La lumière d'hiver écrase les couleurs, le coin canapé devient moins accueillant et la pièce perd en relief. Beaucoup envisagent peinture ou nouveau canapé, alors qu'un seul luminaire peut déjà métamorphoser l'ensemble.

Cet hiver, un modèle en particulier fait parler de lui chez les fans de déco : une longue suspension en chêne clair et acrylique signée La Redoute Intérieurs. Baptisée suspension chêne et acrylique Domis, cette pièce linéaire s'attire les faveurs des amateurs de design comme des adeptes de slow décoration. Son secret tient autant à son dessin qu'à l'effet qu'elle produit une fois installée.

Pourquoi la suspension Domis La Redoute redonne du relief au salon

Cette suspension se présente comme un long tube lumineux de 126,4 cm pour environ 13 cm de diamètre, habillé de bois clair. Sa ligne horizontale marquée crée un trait graphique au-dessus de la table ou du canapé et structure la pièce. Éteinte, elle évoque un objet design ; allumée, elle dessine un ruban de lumière qui adoucit l'ambiance.

Placée dans une salle à manger, la suspension Domis suit la longueur de la table et matérialise la zone repas sans cloisonner. Dans un séjour ouvert, elle sert de repère visuel entre salon et cuisine. Deux câbles métalliques permettent d'ajuster la hauteur jusqu'à 112,7 cm, pour la descendre dans une pièce à grande hauteur sous plafond ou la garder plus discrète dans un espace plus bas.

Matériaux, lumière, prix : ce qui fait le succès de Domis

Côté matériaux, l'abat-jour est réalisé en chêne certifié FSC®, gage de bois issu de forêts gérées de façon responsable. Le tube en acrylique blanc laiteux diffuse la lumière tout en douceur et contraste avec le veinage du chêne, pour un rendu très scandinave et même Japandi. Le câble en tissu renforce l'impression de qualité, loin des fils plastiques que l'on croise encore sur beaucoup de luminaires d'entrée de gamme.

Côté pratique, la suspension fonctionne avec une ampoule LED T8 non fournie, au format tube, qui assure une diffusion homogène sur toute la longueur. Pour un salon d'hiver, une température de couleur chaude amplifie l'effet cocon et évite l'impression de néon. Proposée autour de 269,99 € prix public, elle a été repérée début 2026 autour de 135 € avec l'abonnement La Redoute+, soit environ -50 % pendant les soldes d'hiver.

Où installer la suspension Domis pour un effet waouh

Pour profiter pleinement de Domis, l'emplacement compte autant que le style. Au-dessus d'une grande table rectangulaire, sa forme longiligne suit le plateau et dessine un véritable toit lumineux, à placer assez bas pour créer une atmosphère intime tout en restant au-dessus du regard. Sur un îlot de cuisine, elle remplace avantageusement la ribambelle de petites suspensions en traçant une ligne claire au-dessus du plan de travail.

Dans un salon plus compact, on la place un peu plus haut pour garder la vue dégagée et ne pas tasser le volume. Son duo chêne clair et blanc s'accorde avec un canapé en lin, une table basse en bois ou en métal noir et des murs crème, pour réveiller un intérieur sans repeindre ni tout changer.