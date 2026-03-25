Cette table à manger extensible que tout le monde s’arrache perd 100 € dans cette enseigne française : à saisir vite

Très convoitée sur les réseaux, la table à manger Itaguai s'affiche enfin en promo en France. Design effet travertin, format extensible et remise limitée affolent les fans de déco.

Les beaux jours reviennent et, avec eux, l’envie de rafraîchir la déco sans faire exploser le budget. Sur les réseaux comme dans les rayons, une table à manger design revient partout : lignes modernes, plateau clair façon pierre, format convivial… et une baisse de prix qui fait lever un sourcil aux chasseurs de bonnes affaires.

Cette star déco, c’est la table à manger Itaguai, une grande table extensible au look très contemporain. Habituellement affichée bien au-dessus de 400 euros, elle vient de perdre 100 € chez Maxi Bazar et passe sous la barre symbolique des 400 euros. De quoi attirer tous ceux qui rêvent de relooker leur salle à manger sans se ruiner.

Table à manger Itaguai : un design effet travertin très tendance

Habituellement vendue par Atmosphera, créateur d’intérieur, la table à manger Itaguai mise sur un plateau en MDF E1 avec placage papier effet travertin, posé sur une structure en acier. Ce rendu minéral très tendance éclaire la pièce sans la surcharger. Avec ses 160 x 90 x 76,5 cm, elle offre déjà une belle surface pour les repas du quotidien.

Son gros atout reste sa rallonge intégrée : la table passe de 160 cm à extensible jusqu’à 240 cm grâce à une extension manuelle. En format compact, elle suffit pour une famille de quatre ; une fois déployée, elle accueille jusqu’à 8 couverts. Avec ses 69 kg et ses patins de protection, elle reste stable tout en préservant le sol.

Une table à manger extensible taillée pour la vie de famille

Dans beaucoup de foyers, la table de salle à manger sert aussi de bureau, de poste de devoirs ou de coin jeux. Les études de marché annoncent une progression annuelle de 7,19 % pour les tables à manger, portée par cette recherche de meubles design et multifonctions. Ce modèle colle parfaitement à ces nouveaux usages.

Au quotidien, les 160 cm permettent de prendre les repas en famille tout en gardant de la place pour un ordinateur portable ou des cahiers. Lors d’un anniversaire ou d’un apéritif dinatoire, il suffit d’ouvrir la rallonge pour profiter d’une grande tablée. La hauteur de 76,5 cm assure une position confortable, même en télétravail prolongé.

Où profiter de la promo Maxi Bazar sur la table Itaguai

La bonne surprise vient du prix. Chez Maxi Bazar, cette table passe à 399,99 € au lieu de 499,99 €, soit une remise immédiate de 20 % et toujours l’éco-participation de 10,27 euros incluse. Quand on sait qu’elle se vend souvent entre 449 et 575,99 euros ailleurs, ce tarif sous les 400 euros devient rare.

L’offre est annoncée valable jusqu’au 29 mars 2026, dans la limite des stocks, avec la référence 2510000730 et une disponibilité immédiate dans 31 magasins. Chaque client peut choisir entre le Click and Collect ou la livraison à domicile sécurisée. Pour ceux qui avaient cette table dans leurs favoris, c’est l’occasion de l’installer enfin dans leur salle à manger, avant une éventuelle rupture de stock.