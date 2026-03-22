Chaque soir, cette petite lumière rouge fait tourner votre compteur et gonfle la facture : le réflexe à adopter

La nuit, votre salon brille de petites diodes qui continuent de faire tourner le compteur, souvent à votre insu. Entre consommation fantôme et appareils en veille, ce guide montre comment alléger la facture d’électricité sans sacrifier le confort.

La maison dort, mais pas votre compteur. Dans le salon plongé dans le noir, la petite lumière rouge du téléviseur, le point vert de la console, les LED de la box forment un vrai tableau de bord. Ces diodes paraissent inoffensives, pourtant elles accompagnent chaque nuit un débit d’électricité dont vous ne profitez pas.

Ce courant continu, tiré par des appareils qui semblent « éteints », fait partie de ce que l’on appelle la consommation fantôme. Additionnée sur 8 760 heures par an, elle peut transformer quelques watts oubliés en dizaines d’euros envolés. Et le plus souvent, tout se passe quand vous dormez.

Consommation fantôme : ce que cache vraiment la petite lumière rouge

Lorsqu’un appareil passe en mode veille, après un clic sur la télécommande, il ne coupe pas le lien avec le réseau électrique. Des composants restent alimentés en permanence : récepteur infrarouge, module Wi-Fi, horloge interne. L’écran est noir, aucun son ne sort, mais le courant circule pour que l’appareil soit prêt à réagir instantanément.

Pris isolément, ce filet d’énergie semble dérisoire. Pourtant, les calculs montrent qu’en additionnant toutes ces veilles, la facture peut grimper jusqu’à 10 à 15 % hors chauffage sur une année. Source #1 évoque aussi jusqu’à 10 % récupérables en supprimant les veilles superflues, soit de « plusieurs dizaines à plus d’une centaine d’euros » selon l’équipement. Une somme engloutie dans un salon qui ressemble à un cockpit de diodes.

Box internet, télé et consoles : les champions des appareils en veille

Tout en haut de la liste figurent la box internet et le décodeur TV. Ces appareils tournent 24 heures sur 24, week-end compris, alors que leur utilité est quasi nulle la nuit. Certains modèles anciens consomment sur l’année autant qu’un petit réfrigérateur. En ajoutant répéteurs Wi-Fi, ordinateur, écran et imprimante laissés branchés, la consommation fantôme du coin multimédia enfle vite.

Le téléviseur moderne, même « éteint », reste connecté pour lancer des mises à jour. Les consoles de jeux, paramétrées par défaut en démarrage rapide, se maintiennent dans un état semi-actif énergivore. S’y ajoutent barres de son et caissons de basse, rarement coupés. En cuisine, micro-ondes et machines à café affichent l’heure en doublon, tandis que vieux transformateurs et cafetières en préchauffage restent tièdes : signe qu’ils continuent à dépenser de l’électricité inutilement. Un chargeur de téléphone récent consomme peu à vide, mais l’accumulation de chargeurs de tablettes, ordinateurs, brosses à dents et rasoirs finit par peser. Les débrancher devient un geste de prudence.

Multiprises, prises connectées et ampoules LED : les bons réflexes pour faire baisser la note

Pour reprendre la main, certains ont déclaré la guerre aux petites lumières rouges : chaque soir, toute diode allumée sans raison devient un signal à couper. La multiprise à interrupteur simplifie ce rituel : en regroupant télé, décodeur, console et barre de son, un clic suffit pour garantir zéro watt consommé pendant la nuit. Les minuteurs mécaniques coupent automatiquement la box entre 1 h et 7 h, tandis que les prises connectées programment l’arrêt d’une machine à café ou d’un coin bureau après usage, sans changer de confort.

Parallèlement, troquer d’anciennes ampoules pour des ampoules LED change vraiment la donne. Une ampoule à incandescence ou halogène transforme environ 90 % de l’électricité en chaleur pour seulement 10 % de lumière, alors qu’une LED consomme 7 à 10 fois moins pour un éclairage similaire, par exemple en passant de 60 W à 7 W. Dans la source #3, la combinaison « coupure des veilles + passage au tout LED » a permis une baisse proche de 50 % de la consommation hors chauffage et eau chaude. Et un autre bénéfice apparaît : salon entièrement obscur, pollution lumineuse intérieure effacée, sommeil plus apaisé. Ce soir, en croisant ces petites lumières rouges avant de vous coucher, jusqu’où laisserez-vous encore tourner le compteur pour rien ?