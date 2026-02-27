Chez Castorama, ce perforateur sans fil Einhell pour le béton tombe à 79 € : faut‑il se jeter sur l'offre ?

En ce moment, Castorama casse le prix du perforateur sans fil Einhell HEROCCO 18/20, affiché à 79,95 € en déstockage. De quoi viser le béton sans fil tout en préservant le budget des prochains chantiers.

Percer un mur porteur, ouvrir une saignée dans du béton ou déposer un vieux carrelage fait vite flamber le budget outillage. Entre la location d’un marteau perforateur et l’achat d’un modèle pro, la facture dépasse souvent la centaine d’euros. Quand un vrai perforateur sans fil capable d’affronter le béton tombe bien en dessous, l’info mérite de s’y arrêter.

En ce moment, l’enseigne Castorama liquide le Einhell HEROCCO 18/20, un marteau perforateur 18 V, à seulement 79,95 € au lieu d’environ 159,90 €. Le prix est littéralement divisé par deux, dans le cadre d’un déstockage limité aux stocks disponibles en magasin. Un sans-fil annoncé avec une frappe taillée pour le béton et la pierre. De quoi intriguer les bricoleurs qui préparent leurs chantiers de printemps.

Un perforateur sans fil Einhell HEROCCO 18/20 bradé chez Castorama

Au catalogue du fabricant, ce modèle tourne autour de 183,95 €, et il était affiché à 159,90 € chez Castorama avant la remise. Passer à 79,95 € revient à économiser environ 80 € sur un seul outil, soit la moitié du tarif magasin. À titre de repère, beaucoup de perforateurs sans fil 10,8 à 18 V se négocient plutôt entre 100 et 700 €, selon la marque et l’équipement.

Dans cette fourchette de prix, on tombe souvent sur des machines d’entrée de gamme à la longévité incertaine. Ici, la fiche technique place l’appareil un cran au-dessus, et les acheteurs lui attribuent une note moyenne de 4,28 sur 5 pour 25 avis. Une garantie de deux ans, prolongeable d’un an, plus dix ans sur le moteur viennent encore sécuriser l’achat.

Percer le béton sans fil : ce que vaut vraiment ce perforateur Einhell

Côté performances, le marteau perforateur Einhell HEROCCO 18/20 fonctionne en 18 V avec une frappe électro‑pneumatique de 2,2 joules et une cadence pouvant atteindre 5 500 coups/min. Il perce jusqu’à 20 mm dans le béton, 30 mm dans le bois et 13 mm dans le métal. Les bons perforateurs sans fil tournent généralement entre 0,5 et 2,3 joules ; on se rapproche ici de modèles pros comme un DEWALT 18 V donné pour 2,1 joules, vendu plus de 400 € avec batteries.

On retrouve les quatre fonctions attendues : perçage simple, perçage à percussion, burinage avec ou sans blocage de l’outil. Le mandrin universel SDS‑plus semi‑automatique accepte des forets béton et accessoires dédiés, tout en autorisant un changement sans clé. Le moteur brushless limite l’usure et améliore l’autonomie, tandis que la poignée principale découplée des vibrations, le revêtement softgrip et l’éclairage LED rendent les longues séances de perçage nettement plus supportables.

Power X-Change : tirer parti de l’écosystème Einhell pour vos chantiers

Dernier point clé, ce perforateur fait partie de la plateforme Power X-Change et il est vendu « nu », sans batterie ni chargeur. Si vous avez déjà une tondeuse, une visseuse ou une scie de la marque, vous réutilisez simplement vos accus 18 V. Pour les perçages répétés dans le béton, une batterie de 3,0 Ah au minimum, idéalement 4 ou 5 Ah, est recommandée. Après l’achat du premier pack batterie plus chargeur, chaque nouvel outil nu à prix cassé allège nettement le budget de l’atelier.

