Chez JYSK, cette chaise de bar à 45 € cache des finitions dignes du haut de gamme et ça ne va pas durer

Une chaise de bar au look magazine, silhouette fine et finition chic, à un tarif accessible, cela ressemble souvent à un rêve de catalogue. Entre les modèles massifs, les matières moyennes et les prix qui flambent dès que le design s’affine, beaucoup renoncent à un coin bar vraiment stylé dans la cuisine.

En cette fin d’année, un modèle fait pourtant parler de lui chez JYSK : la chaise de bar BROAGER, grise et inspirée du design scandinave, s’affiche à seulement 45 €. Avec une remise de l’ordre de 50 % et des caractéristiques dignes d’un meuble haut de gamme, cette référence devient l’un des bons plans déco les plus scrutés avant le 31 décembre 2025.

Chaise de bar BROAGER JYSK : un style nordique à moins de 50 €

La BROAGER vise clairement l’effet "cuisine Pinterest". Assise gris chic en polyuréthane, pied central en acier noir, base ronde discrète : la silhouette reste visuellement légère, parfaite autour d’un îlot central ou le long d’un comptoir ouvert. Dans une petite cuisine citadine comme dans une grande pièce à vivre, le coloris gris neutre s’accorde aussi bien avec un bois clair qu’avec un plan de travail noir ou aspect béton.

Proposée à 45 € au lieu de 89,99 €, la chaise cumule look magazine et budget contenu. L’économie atteint 44 € par siège, ce qui change vite la donne si l’on équipe un îlot complet avec trois ou quatre chaises. Le tout arrive en kit à monter soi-même, avec des finitions soignées qui visent un rendu déco plutôt que purement fonctionnel.

Confort, matériaux et dimensions : ce que cache vraiment la BROAGER

Côté confort, l’assise est garnie de mousse de polyuréthane d’une densité de 25 kg/m³. Le résultat donne un accueil moelleux tout en gardant un bon maintien pour les repas qui s’éternisent. Le revêtement en polyuréthane se nettoie avec un simple coup d’éponge, pratique après un apéritif animé. La structure en acier noir assure la stabilité et la chaise supporte jusqu’à 110 kg, un point important pour un usage quotidien en famille.

Le vérin à gaz permet de régler en continu la hauteur d’assise entre 61 et 82 cm, pour s’adapter aux plans de travail et îlots d’environ 90 à 110 cm. La chaise affiche une largeur de 45 cm, une profondeur de 48 cm et une hauteur totale modulable de 89 à 110 cm, ce qui la rend facile à glisser sous un plateau dans un studio. Les éléments en bois bénéficient d’une certification FSC® 100 %, un détail plutôt rare dans cette gamme de prix.

Une promotion JYSK à 45 € vraiment intéressante jusqu’au 31 décembre

Ce qui intrigue, c’est la combinaison entre réduction et fiche technique. À 45 €, la BROAGER propose un design scandinave, une hauteur réglable par vérin, une mousse de 25 kg/m³, une charge testée à 110 kg et un bois certifié FSC®, là où beaucoup de chaises de bar d’entrée de gamme se contentent d’une hauteur fixe et de matériaux moins travaillés. L’offre est annoncée jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de disponibilité, avec livraison possible, retrait en magasin et retour sans limite de temps chez JYSK.

Pour celles et ceux qui rêvent d’un coin bar chaleureux pour l’apéro de Noël, le brunch du dimanche ou les soirées entre amis, cette promotion permet de se rapprocher d’un rendu magazine sans faire exploser la facture. À ce tarif, la question devient surtout de savoir combien de BROAGER trouveront place autour de l’îlot avant la fin de la promo.