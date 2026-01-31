Chez Leroy Merlin, ces lampes pop à moins de 30 € font fureur et transforment les salons d'hiver en cocon

Fin janvier, quand le sapin a quitté le salon et que les guirlandes lumineuses sont retournées au carton, beaucoup ont la même impression : la pièce paraît soudain vide, presque froide. Le plafonnier blanc écrase tout, la nuit tombe tôt et l’envie de cocooning se heurte à un budget déjà entamé par les fêtes.

C’est exactement là que les petites lampes pop Leroy Merlin entrent en scène. En rayon, ces mini lampes à poser, rondes et colorées, affichent des prix autour de 20 à 30 €, avec plusieurs modèles repérés sous la barre symbolique des 20 €. Leur style néo-rétro et leur succès en tête des ventes montrent qu’un simple point lumineux peut vraiment changer l’ambiance.

Pourquoi ces lampes pop réchauffent instantanément le salon

Après Noël, les intérieurs aux bases neutres – beige, bois clair, blanc cassé – peuvent vite sembler un peu tristes. Plutôt que de refaire la déco, jouer sur l’éclairage d’appoint permet de retrouver une atmosphère chaleureuse : une lumière plus basse, plus douce, vient casser l’effet clinique du plafond et redessine les volumes.

Posée sur un buffet, une étagère ou un bout de canapé, une lampe pop crée un vrai point focal. Son pied en céramique brillante et son verre coloré attirent le regard même éteints, puis diffusent une lumière tamisée quand on l’allume. La pièce gagne en relief, les coins d’ombre disparaissent et l’ambiance devient tout de suite plus enveloppante.

Un mini luminaire rétro, coloré et accessible

Chez Leroy Merlin, la gamme de lampe pop compte aujourd’hui 24 références environ. Les formes s’inspirent des années 70 : silhouette "champignon", courbes arrondies, finitions laquées. Les pieds sont souvent en céramique, les abat-jour en verre ou en métal coloré, avec des teintes orange brûlé, vert forêt, jaune moutarde ou chrome pour un effet très ludique dans le salon comme dans la chambre.

Côté prix, ces lampes restent dans la catégorie petit budget. Des modèles comme la Lampe Pop s, en céramique chromée d’environ 20 cm de haut, tournent autour de 35,90 €, quand d’autres, type Pop u haute de 28,5 à 31 cm, se situent vers 29,90 €. Surtout, plusieurs références affichent des dizaines d’avis clients et une note proche de 4,5/5, signe qu’elles "font un carton" en magasin.

Bien utiliser une lampe pop sans se tromper

Pour profiter pleinement de ces lampes à petit prix, quelques réflexes simples font la différence :

jouer le contraste : lampe très colorée sur meuble en bois clair ou mur blanc pour réveiller un décor sage ;

la garder en lumière secondaire, jamais seule dans la pièce, afin de préserver son rôle d’ambiance cosy ;

oser le duo symétrique de chaque côté d’un buffet ou d’un meuble TV pour une composition apaisante ;

choisir une ampoule LED en blanc chaud autour de 2700 K pour une lumière vraiment douce.

Reste à choisir la couleur selon votre style. Dans un salon scandinave très clair, un vert profond ou un orange terracotta apporte juste ce qu’il faut de relief. Dans une chambre, la petite lampe champignon devient chevet design et peut migrer plus tard vers l’entrée ou le bureau. C’est finalement une façon maligne de tester la couleur et l’esprit pop sans repeindre un mur ni changer de mobilier.