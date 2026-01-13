Clôture de jardin : ces lames effet bois sans entretien sont le bon plan du moment pour quelques euros de plus

Pour beaucoup de propriétaires, la clôture en bois qui faisait rêver au moment de l’achat est vite devenue une corvée. Lasures à passer, planches qui grisent, lames qui se déforment après quelques hivers : tout finit par coûter cher en temps et en produits alors que le budget maison reste serré.

Bonne nouvelle, une autre solution prend de l’avance : les lames de clôture composite aspect bois, qui copient le veinage du chêne tout en restant presque sans entretien. Leur prix s’est rapproché des kits bois, autour de 60 à 70 € TTC par mètre linéaire pour le bois contre 75 à 95 € pour le composite, d’après les comparatifs spécialisés. De quoi revoir ses plans de jardin.

Composite aspect bois : la clôture tranquille à long terme

Le bois garde un charme immédiat, mais il réclame brossage, lasure ou huile réguliers pour rester présentable. Les spécialistes expliquent que le composite, lui, se contente d’un nettoyage à l’eau une fois par an, sans traitement supplémentaire. Au quotidien, cela revient à zéro entretien contraignant, quand le bois impose plusieurs sessions de remise en état.

Autre argument en faveur de ces lames : leur résistance. Les fabricants annoncent un matériau qui ne pourrit pas, ne se fend pas et supporte sans broncher UV, pluie ou neige. De nombreux modèles sont vendus avec une garantie 10 ans, certains kits montant même jusqu’à une garantie 15 ans. Une longévité qui compense l’écart de prix initial avec les lames classiques en pin.

Un faux bois bluffant pour moderniser la clôture

Derrière ce résultat, on trouve un bois composite mêlant fibres de bois et résines, souvent travaillé avec un relief brossé qui imite le veinage. Les fabricants proposent plusieurs teintes, du chêne clair au brun foncé en passant par le gris anthracite, avec parfois des faces rainurées différentes de chaque côté. La palissade prend alors l’allure d’un bardage contemporain plutôt qu’un brise-vue en plastique.

Côté structure, il existe des lames pleines et des lames alvéolaires, ces dernières plus légères et souvent plus abordables. Certains profils reçoivent une coextrusion, fine couche protectrice qui améliore la tenue de la couleur face aux UV et limite les taches. Les systèmes complets annoncés résistants jusqu’à 120 km/h de vent rassurent les jardins situés en zone balayée par les rafales.

Repérer les vrais bons plans sur les lames de clôture

Pour profiter d’un prix intéressant, mieux vaut regarder au-delà du tarif affiché. Les comparatifs montrent que les kits bois d’occultation tournent autour de 60 à 70 € par mètre linéaire quand les kits composite se situent entre 75 et 95 €. L’écart reste modéré rapporté à la durée de vie, surtout si l’on ajoute le coût des lasures, pinceaux et week-ends passés à repeindre.

Quelques détails aident à sécuriser l’achat. Vérifier la hauteur des panneaux, généralement comprise entre 1,23 à 1,93 m, la compatibilité avec votre clôture rigide existante et la présence d’une garantie de dix ans ou plus. Les modèles éco-conçus qui intègrent 55 % plastiques recyclés et 35 % de déchets de scierie prouvent qu’il est possible protéger son intimité sans exploser son budget ni oublier la planète.