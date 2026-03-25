Code de la route : cette habitude avec le moteur à l’arrêt peut vous coûter plusieurs centaines d’euros

En France, laisser son moteur tourner à l’arrêt, même devant chez soi, peut coûter bien plus qu’on ne l’imagine. Que dit vraiment le Code de la route et comment éviter l’amende moteur tournant à l’arrêt ?

On se gare en double file pour une baguette, on attend son enfant devant l’école, on reste au téléphone devant sa maison : le moteur tourne, pour deux minutes, histoire de garder le chauffage ou la clim. Ce petit confort paraît inoffensif. Pourtant, ce réflexe banal peut suffire à tomber en infraction, avec une sanction bien plus lourde qu’on ne l’imagine.

Longtemps, beaucoup d’automobilistes ont cru que la loi fermait les yeux tant qu’ils ne gênaient pas la circulation. Or le Code de la route est bien plus strict : moteur tournant à l’arrêt sans nécessité, l’addition peut vite devenir salée, même sur un parking ou devant chez soi. La réalité de l’amende moteur tournant à l’arrêt surprend souvent les conducteurs les plus prudents.

Ce réflexe de moteur tournant à l’arrêt qu’on croit anodin

Dans la file devant l’école ou la supérette, les moteurs qui ronronnent composent une bande‑son familière. Beaucoup gardent le contact par automatisme, pour éviter un redémarrage jugé pénible ou pour conserver une température agréable dans l’habitacle. Ce geste paraît d’autant plus innocent qu’il ne dure que quelques minutes et qu’aucun panneau ne vient rappeler qu’il constitue bien une infraction.

Pourtant, même à l’arrêt, un moteur continue de brûler du carburant et de rejeter du CO₂ et des particules fines. Des estimations évoquent que cinq minutes de moteur au ralenti peuvent produire autant de CO₂ qu’un trajet de plusieurs kilomètres, et en quelques minutes, ce sont déjà plusieurs dizaines de grammes libérés pour… zéro utilité réelle.

Ce que prévoit le Code de la route pour un moteur allumé à l’arrêt

Tout cela n’est pas seulement une question d’écologie. L’article R318-1 du Code de la route impose de couper le moteur dès que la situation n’oblige pas à le laisser tourner. L’exception vise la circulation : embouteillages, trafic dense, nécessité de sécurité. En revanche, véhicule garé devant la boulangerie, devant chez soi ou devant l’école, moteur en marche, entre clairement dans le champ de l’infraction.

En cas de contrôle, ce manquement est puni d’une contravention de 4e classe. L’amende forfaitaire s’élève à 135 €, minorée à 90 € en cas de règlement rapide et pouvant grimper jusqu’à 375 € en paiement tardif. Le tout se fait sans retrait de points, mais les forces de l’ordre peuvent verbaliser même sur un simple stationnement, sur une place de village comme dans un quartier résidentiel.

Amende, budget et pollution : les bons réflexes pour couper le moteur

Pour éviter ce scénario coûteux, la règle la plus simple consiste à couper le contact dès que l’attente dépasse une trentaine de secondes. Les conducteurs équipés d’un système Start and Stop peuvent le laisser faire son travail, plutôt que de le désactiver par habitude. Ce réflexe épargne aussi le moteur, limite l’encrassement et permet, sur l’année, d’économiser plusieurs litres de carburant et une bonne dose de CO₂ inutile.