Comment créer une chambre apaisante pour mieux dormir et se reposer ?

Vous souhaitez refaire entièrement la déco de votre chambre et vous orienter vers un aspect apaisant et zen ? C'est une excellente chose : en effet, avoir une chambre où l'on se sent bien, sans distraction et où l'on peut se reposer réellement aide à mieux se sentir.

Quoi qu’il en soit, vous êtes sur la bonne page : nous allons voir, comment avec quelques astuces et meubles bien choisis, on peut changer toute l’ambiance de la chambre pour la rendre des plus apaisantes. Explications.

Équiper sa chambre de meubles adaptés pour la rendre apaisante

Avant de penser à décorer votre chambre, il convient de l’équiper de meubles pour en faire une vraie chambre. Pour ce faire, vous en avez plusieurs à choisir : le lit, les tables de chevet ou encore l’armoire de votre chambre. Pour ce dernier meuble, veillez à suivre ces quelques conseils pour bien le choisir : il doit respecter la thématique de l’apaisement (souvent des meubles en bois chaleureux apportent immédiatement cet aspect) et être fermé. En effet, on n’y pense pas nécessairement de prime abord, mais investir dans des meubles où le rangement est ouvert augmente le risque d’avoir du bazar qui traine en permanence… Pensez-y donc lorsque vous allez choisir la future armoire de votre chambre.

Ensuite, du côté du lit et des tables de chevet, essayez de prendre quelque chose qui va ensemble (le tout devant être homogène), si vous avez même la possibilité de prendre une chambre entière en une fois, faites-le. Comme pour l’armoire de chambre, faites le choix d’un matériau chaleureux et cocooning, tout en évitant une forme de lit trop “électrique”. En effet, les meubles avec des formes simples, voire épurées s’approchent plus du style apaisant que l’on recherche ici. Et pour finir ? Eh bien faites-vous plaisir et trouvez les meubles qui correspondent vraiment à la chambre que vous souhaitez, en respectant la thématique, bien entendu.

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Comment la décoration d’une chambre peut renforcer le côté apaisant ?

Après avoir fait le choix de vos meubles pour une chambre apaisante… Il faut regarder du côté de la décoration ! Pour cela, plusieurs astuces sont à connaître :

Misez sur des couleurs douces afin de créer une atmosphère propice à la détente

Côté éclairage, privilégiez le côté doux (et indirect) afin d’accompagner vos moments de repos (vous pouvez même retirer le plafonnier)

Si vous devez choisir des matières pour votre décoration de chambre apaisante, alors orientez-vous vers le bois, le lin, le coton ou encore la laine (pour vos rideaux, coussins, tapis ou linge de lit)

Habillez vos murs sans surcharger visuellement votre espace nuit (très important) avec quelques tableaux de peinture par exemple

Si vous le souhaitez, ajoutez une touche nature, notamment avec la présence de quelques plantes vertes (attention à la luminosité disponible dans la pièce).

Enfin, et ce sera notre dernier conseil un peu “bonus”, veillez à ranger au maximum votre chambre. En effet, si elle ne l’est pas, vous perdez le côté apaisant que vous avez recherché. La bonne nouvelle, c’est qu’une chambre rangée ne vous demande pas grand-chose d’autre qu’un peu d’huile de coude. Bref, vous avez désormais toutes les clefs pour créer la chambre apaisante que vous souhaitiez, vous n’avez plus qu’à vous lancer.