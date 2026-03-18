Compteur Linky qui tourne alors que tout est éteint : ce petit accessoire oublié dans la prise vous coûte très cher

Compteur qui tourne, maison vide, facture qui grimpe : votre logement consomme en silence, même la nuit. Un minuscule objet oublié dans une prise pourrait bien tout expliquer.

Vous quittez l’appartement, lumière coupée, TV éteinte, box redémarrée la veille. Vous baissez les volets, tournez la clé… puis un doute vous prend devant le compteur : même sans personne à la maison, les chiffres continuent d’avancer, lentement mais sûrement.

Ce scénario parle à beaucoup de foyers, surtout avec un prix de l’électricité qui grimpe mois après mois. On croit avoir tout éteint, alors qu’une partie de la facture vient d’une consommation en veille, invisible mais bien réelle. Selon l’ADEME, ces usages cachés peuvent représenter 10 à 15 % de la note annuelle. Et souvent, tout commence par un minuscule objet oublié dans une prise.

Compteur qui tourne alors que tout est éteint : ce que révèle ce talon de consommation

Les spécialistes parlent de talon de consommation pour désigner ce que votre logement consomme en permanence, la nuit ou pendant vos absences, quand aucun appareil n’est censé fonctionner. Dans une maison équipée, ce talon peut atteindre 1 200 à 2 200 kWh par an, soit jusqu’à 40 % de la consommation totale. Avec un compteur Linky, cette ligne de base apparaît sur la courbe de charge envoyée toutes les 30 minutes.

Une partie de ce fond de consommation reste normale : réfrigérateur, VMC, box internet ou système d’alarme doivent rester alimentés. Le problème surgit quand ce talon grimpe bien au‑delà de ces besoins essentiels. Là, ce sont les petits appareils oubliés en veille qui prennent le relais, disséminés dans le salon, la chambre ou la cuisine, discrets au point de se faire oublier derrière un meuble.

Le “truc minuscule” dans la prise : comment un simple chargeur fait grimper la facture

En tête de ces « vampires » se trouve souvent le chargeur de téléphone. Posé à demeure sur la table de nuit, branché derrière le canapé ou coincé dans une multiprise, il reste relié au secteur même sans smartphone au bout du câble. À l’intérieur, un petit transformateur travaille dès que la prise est sous tension. Résultat : le chargeur consomme un courant résiduel, jour et nuit, pour rien.

Pris seul, un chargeur vide ne va pas doubler la facture, mais tout s’additionne. Des études montrent qu’une quarantaine d’appareils en veille totalisant à peine 60 W peuvent engloutir plus de 500 kWh par an, soit autour de 100 € à l’année. Les principaux suspects à débrancher en priorité sont :

Les télévisions, consoles de jeux et lecteurs DVD ou Blu‑ray en veille.

Les box internet, décodeurs TV et ordinateurs de bureau.

Les cafetières, bouilloires et grille‑pain laissés branchés en continu.

Les stations d’accueil, enceintes et chargeurs d’appoint un peu partout.

Les multiprises avec interrupteur éteint… mais dont la prise murale reste alimentée.

Appareils en veille, Linky et sécurité : comment reprendre la main sans risque

Pour reprendre la main, regardez sur l’espace client ou sur l’écran du Linky ce que consomme le logement la nuit. Si la courbe reste haute alors que tout semble arrêté, débranchez chargeurs, coin TV et petits appareils, puis refaites le test. Un wattmètre, branché entre la prise et l’appareil, mesure aussi ce qui reste allumé.

En revanche, ne coupez pas le réfrigérateur tant qu’il contient des aliments, et si le compteur tourne encore vite, un électricien vérifiera l’installation selon la norme NF C 15‑100.