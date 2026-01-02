Conforama brade ce fauteuil moumoute blanc à 279 € avec 150 € d’économie, l’astuce pour relooker votre salon

Vous avez envie de changer l’ambiance du salon sans vous lancer dans un gros chantier déco ? Un seul élément bien choisi peut suffire à réchauffer la pièce, surtout quand il mixe couleur lumineuse et texture cocooning façon moumoute.

C’est exactement la promesse du fauteuil BOGOTA de Conforama, un fauteuil blanc effet moumoute actuellement affiché à 279,99 € au lieu de 429,99 €. Soit 35 % de remise et 150 € d’économie immédiate sur ce modèle pivotant mis en avant comme "Le Bon Plan !" sur le site, pour une offre limitée dans le temps. De quoi regarder son séjour d’un autre œil.

Le fauteuil moumoute, star cocooning des salons

Le tissu bouclette, souvent décrit comme effet moumoute, s’est imposé dans les salons pour son côté enveloppant et son relief discret. Associé au blanc, il apporte de la lumière et une base très facile à marier avec un canapé coloré, un tapis graphique ou des meubles en bois clair.

Ce positionnement colle à la volonté de Conforama de proposer des intérieurs chaleureux, sobres et inspirants, illustrée par la collection capsule So Andy x Conforama qui met en avant matières naturelles et teintes douces. Le BOGOTA s’inscrit dans cette envie de salon confortable mais accessible, avec une allure urbaine qui reste facile à intégrer à une déco existante.

Fauteuil BOGOTA blanc moumoute : ce qu’il faut savoir

Ce fauteuil fixe pivotant vise clairement le confort au quotidien, tout en restant compact pour trouver sa place dans la majorité des séjours et coins lecture.

Dimensions : 89 cm de largeur, 80 cm de profondeur, 70 cm de hauteur, format adapté aux pièces de taille moyenne.

Revêtement : tissu bouclette 100 % polyester, toucher duveteux effet moumoute.

100 % polyester, toucher duveteux effet moumoute. Confort : garnissage en mousse polyuréthane, densité 25 kg/m³ pour l’assise et 18 kg/m³ pour le dossier.

Structure : bois d’eucalyptus avec pied pivotant en plastique noir.

Coloris : blanc moumoute, mais aussi gris et bleu canard pour ceux qui préfèrent une teinte plus soutenue.

Un bon plan Conforama pour relooker le salon

Affiché à 279,99 € au lieu de 429,99 €, ce fauteuil bénéficie d’une réduction de 35 %, soit 150 € d’économie immédiate. Sur un segment où un fauteuil moumoute blanc comparable peut grimper jusqu’à 834 € chez certaines marques spécialisées, le BOGOTA se positionne comme une option déco tendance à prix plus doux, d’autant que le paiement en 4 fois, le cagnottage Confo+ et le retrait gratuit en magasin facilitent le passage à l’achat.

Côté mise en scène, ses dimensions compactes permettent de créer un vrai coin détente : installé près d’une fenêtre avec une lampe sur pied, un petit bout de canapé en bois clair et un tapis moelleux, il compose un espace lecture douillet. Placé face à un canapé aux lignes droites, il apporte de la texture à un salon plus graphique ; dans un studio, il suffit souvent de lui réserver un angle et de jouer avec quelques coussins coordonnés pour donner l’impression d’un relooking complet.