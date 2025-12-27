Conforama casse le prix de ce canapé relax électrique 3 places : pourquoi l'offre sous 700 € affole les Français

Dans la grisaille de l’hiver, beaucoup rêvent d’un salon plus confortable sans faire exploser le budget. Sur le segment très recherché du canapé relax électrique 3 places, les prix dépassent souvent les 1 000 €, ce qui freine plus d’un acheteur au moment de passer commande.

Depuis quelques jours, un modèle fait pourtant beaucoup parler de lui chez Conforama : le canapé relax électrique 3 places VEGAS en tissu crème. "Un 3 places électrique à moins de 700 €, j’y croyais pas", écrit la rédaction de Peaches, en pointant une question que beaucoup se posent encore.

Canapé VEGAS 3 places : une remise qui fait descendre le prix sous 700 €

Habituellement affiché à 1 279,99 €, le canapé VEGAS tissu crème passe à 650 € pour les titulaires de la carte de fidélité Conforama, dans le cadre des ventes privées jusqu’au 6 janvier. En clair, le tarif chute quasiment de moitié et fait entrer un modèle électrique 3 places dans la zone de prix d’un canapé classique.

Pour un salon français moyen, cela reste un investissement, mais ce positionnement reste rare pour un relax motorisé de cette taille. Surtout que cette remise de folie reste réservée aux membres du programme Conforama et sur une durée limitée, ce qui explique le buzz autour de ce VEGAS crème.

Design crème et confort du canapé relax électrique VEGAS

Côté look, le VEGAS joue la carte du tissu crème 100 % polyester, lumineux et assez neutre pour s’intégrer dans une déco scandinave comme plus urbaine. Le revêtement se veut doux et simple à entretenir, un argument pour les familles avec enfants ou animaux. En dessous, la structure associe bois d’acacia, contreplaqué solide et pieds en métal.

Le confort repose sur une mousse haute densité de 35 kg/m³ pour l’assise et 25 kg/m³ pour les dossiers, soutenue par ressorts et sangles. Le système relax électrique permet, via une commande discrète, d’incliner dossier et repose-jambes sans effort. Avec ses dimensions de 230 x 96 x 136 cm, ce canapé accueille réellement trois adultes pour les soirées télé.

Avis clients et services Conforama autour du VEGAS

Sur le site de l’enseigne, le canapé relax électrique 3 places VEGAS Conforama affiche une note moyenne de 3,9 sur 5 basée sur 39 avis. Les clients saluent souvent le confort de l’assise, le mécanisme relax jugé pratique et le design moderne. Quelques retours signalent en revanche un montage et une manutention volumineux, ce qui incite à prévoir de l’aide le jour de la livraison.

Pour sécuriser l’achat, Conforama propose le retour gratuit en magasin sous 14 jours, des extensions de garantie, une cagnotte liée à la carte de fidélité et même un essai de 100 jours de la fonctionnalité électrique avec supplément. Entre services, remise à 650 € et fin programmée des ventes privées le 6 janvier, ce VEGAS crème s’impose comme l’un des dossiers les plus scrutés du moment au rayon canapés.