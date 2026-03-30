Couple à la retraite : ce calme qui s’installe peu à peu peut détruire votre mariage sans que vous le voyiez venir

En France, de plus en plus de couples à la retraite se séparent après des années de calme apparent. Que se passe-t-il quand le silence prend toute la place ?

Au petit déjeuner, ils s’assoient face à face, deux tasses fumantes entre eux. Après quarante ans de vie commune et quelques mois de retraite, ce couple à la retraite se parle surtout du pain qui manque ou du rendez-vous chez le cardiologue. Le reste du temps, la radio remplit le vide. Beaucoup y voient une paix méritée. En réalité, ce calme peut annoncer autre chose.

Les professionnels du droit de la famille décrivent depuis quelques années une explosion des divorces gris, ces séparations après 50 ou 60 ans. En France, près d’un mariage sur deux se termine par un divorce, et les divorces après 35 ans de mariage ont été multipliés par neuf en quarante ans. Les avocats racontent ces retraités qui découvrent qu’ils sont « plus colocataires qu’en couple ». Le danger ne vient pas des scènes de ménage, mais de tout ce qui n’est plus dit.

Couple à la retraite : quand le calme cache un éloignement profond

Une thérapeute du divorce qui exerce depuis trente ans résume ainsi la situation : « Les couples qui traversent la retraite ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui ont encore quelque chose à se dire quand les disputes s’arrêtent », explique cette professionnelle au site VegOutMag. Sa phrase renverse une idée tenace : l’absence de conflit ne garantit pas la solidité d’un couple, surtout quand le temps libre explose.

La même thérapeute ajoute : « La plupart des couples ne réalisent pas qu’ils sont devenus colocataires avant que les enfants partent et que les mails de travail s’arrêtent. » Pendant des années, le travail, les devoirs des enfants, la maison ont servi d’échafaudage au couple. Une fois les enfants partis et les agendas vidés, certains découvrent qu’ils partagent un toit plus qu’une intimité. Le philosophe Friedrich Nietzsche écrivait : « Ce n’est pas un manque d’amour, mais un manque d’amitié qui rend les mariages malheureux. »

Quand les conjoints deviennent des colocataires silencieux

De nombreux témoignages de retraités décrivent une vie « sur des rails parallèles », centrée sur les enfants puis sur les petits-enfants. Les dîners tournent autour des nouvelles de la famille, des soucis de santé, de l’organisation. Quand les appels des enfants se font plus rares, le silence apparaît d’autant plus brutal. Des études montrent qu’après la retraite, même à finances stables, la satisfaction conjugale baisse si le couple ne crée pas de nouveaux repères à deux.

L’argent complique encore le tableau. D’après une étude de l’Institut des politiques publiques et de l’Ined, 64 % des hommes et 56 % des femmes sont mariés au début de la retraite, et la vie à deux améliore nettement le niveau de vie. Les femmes mariées ont une faible pension personnelle en moyenne, mais leur niveau de vie dans le couple atteint environ 2 340 euros par mois grâce à la mutualisation. Beaucoup hésitent donc à quitter un mariage sans dialogue, de peur de tomber dans la précarité.

Réapprendre à se parler pour sauver son mariage après la retraite

Pour cette thérapeute, la clé est d’anticiper : « Commencez à parler avant de prendre votre retraite. Et je ne parle pas de préparation de la retraite. Je parle de qui vous êtes aujourd’hui, pas de qui vous étiez quand vous vous êtes rencontrés. » Elle propose des rendez-vous qu’elle appelle « curiosity dates » : une heure par semaine où chacun pose à l’autre des questions comme à un inconnu, sur ses envies, ses peurs, ce qui l’anime encore.

Concrètement, il peut s’agir de se demander à tour de rôle : « Qu’est-ce qui t’a fait plaisir cette semaine ? », « Quelle nouvelle activité aimerais-tu essayer ? », « Qu’est-ce qui te manque dans notre vie de couple ? » Ces échanges paraissent artificiels au début, puis les réponses surprennent. Au fond, sortir du mode colocataire demande quelque chose qui devient plus difficile en vieillissant : accepter que l’on ne connaît pas tout de l’autre, et avoir le courage de recommencer à lui poser des questions.