Couple : ces partenaires qui ne se disputent jamais partagent souvent ce pacte silencieux qui tue l'amour

Ils ne se disputent jamais, affichent un couple parfait et rassurant. Pourtant, lorsque deux partenaires choisissent d’éviter les conversations difficiles en couple, que se joue-t-il vraiment en coulisses ?

On connaît tous ce couple qui fait rêver : jamais une dispute devant les autres, des photos lisses sur Instagram, des « on est toujours d’accord » lancés avec le sourire. Vu de loin, tout semble indestructible. Les spécialistes de la psychologie de couple observent pourtant que cette harmonie parfaite peut cacher une tout autre dynamique, bien moins sereine pour les deux partenaires.

Plusieurs enquêtes montrent que beaucoup d’amours apparemment solides reposent en fait sur des accords silencieux : deux personnes ont tacitement décidé de ne plus se poser certaines questions, celles qui pourraient tout dénouer. Selon une étude menée auprès de 2 399 adultes en couple, près d’un tiers évite de parler de ses émotions et 33,8 % fuient les sujets d’intimité sexuelle, souvent par peur de la réaction de l’autre ou de fragiliser le lien. Et si la vraie menace ne venait pas des disputes, mais de ces conversations qui n’ont jamais lieu ?

Quand l’entente parfaite repose sur des accords silencieux

Pour les psychologues, ces non-dits de couple forment de véritables règles internes. « Les accords silencieux sont les ‘règles’ non dites de vos relations », explique le magazine américain Psychology Today. Rien n’a été formalisé, pourtant, au fil des changements de sujet et des blagues pour éviter le fond, certains thèmes deviennent tout simplement interdits.

La même enquête indique que 28,7 % des répondants évitent de parler de jalousie ou de confiance, et 25,7 % d’argent. Près de 30 % disent se taire par crainte de la réaction du partenaire, presque autant par peur d’abîmer la relation. À court terme, le couple gagne une paix apparente. Au fond, chacun commence à se sentir seul à deux.

Ce faux calme qui prépare la rupture

Ce pacte silencieux procure souvent un grand soulagement. Le même article précise : « Éviter les choses qui nous angoissent peut apporter un soulagement à court terme mais alimente au final une anxiété plus forte ». La distance émotionnelle s’installe, les partenaires deviennent d’excellents colocataires mais de moins en moins amants, même si, en façade, rien ne semble bouger.

Quand la tension devient trop lourde, le couple finit parfois par exploser d’un coup. Or, « Il est probable que les individus pensent à divorcer bien avant de passer à l’acte », rappelle la psychothérapeute Amy Morin. La psychologue Aline Nativel Id Hammou confirme que « Une séparation est rarement une décision soudaine liée à l’arrivée des beaux jours. C’est souvent l’aboutissement d’un cheminement entamé depuis plusieurs mois », dans un entretien relayé par Doctissimo.

Les questions qui font peur peuvent sauver le couple

Les mêmes questions reviennent souvent en coulisse : es-tu encore attiré par moi, regrettes-tu parfois notre vie, restes-tu ici par amour ou par peur de tout recommencer. Elles font peur, pourtant ce sont elles qui rouvrent la vraie intimité quand on ose les formuler. En thérapie de couple, certains les écrivent avant de les lire à voix haute. Le texte de référence conclut : « Éviter les conversations difficiles ne préserve pas les relations. Cela les abîme ».