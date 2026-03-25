Devant l’école ou au supermarché, ce réflexe de laisser le moteur allumé peut vous valoir une amende salée

Chaque jour, en France, des automobilistes patientent moteur allumé devant l’école ou la boulangerie sans imaginer les conséquences. À partir de quand ce réflexe banal peut-il leur coûter très cher ?

Devant l’école, sur le parking de la boulangerie ou d’un supermarché, les mêmes scènes se répètent : des conducteurs qui patientent quelques minutes, bien au chaud, voiture arrêtée mais moteur qui ronronne. Le geste paraît anodin, presque automatique, surtout quand il fait froid ou très chaud.

En France, ce confort de quelques instants peut pourtant basculer en vraie mauvaise surprise sur le plan légal, financier et même mécanique. Beaucoup l’ignorent encore : attendre dans sa voiture moteur allumé expose à une amende salée. Que risque-t-on vraiment quand on attend tranquillement sans couper le contact ?

Moteur allumé à l’arrêt : ce que prévoit le Code de la route

Depuis un arrêté de 1963 et l’article R318-1 du Code de la route, la règle est claire : en situation de stationnement, le moteur doit être coupé, sauf nécessité technique (démarrage à froid, véhicule spécial, secours). Être simplement arrêté dans un bouchon ou à un feu rouge n’est pas concerné, car il s’agit toujours de circulation et non de stationnement.

En revanche, se garer devant l’école, rester sur une place de parking ou en double file pour attendre quelqu’un, tout en laissant tourner le moteur, entre dans le cadre du stationnement. Dans ce cas, la loi s’applique pleinement. Les forces de l’ordre peuvent contrôler ces situations, y compris près des établissements scolaires ou dans les quartiers résidentiels, et dresser un procès-verbal.

135 € d’amende pour un moteur qui tourne : combien, quand, comment ?

L’infraction est classée en contravention de 4e classe. L’amende forfaitaire est de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide, et portée à 375 € si le délai est dépassé, avec un maximum légal de 750 € devant un juge. Aucun point n’est retiré sur le permis, mais l’addition peut piquer, surtout pour quelques minutes d’attente.

Le contrôle peut tomber même si la voiture ne gêne pas la circulation et que le conducteur reste à bord. Laisser tourner un moteur au ralenti coûte aussi en carburant : les chiffres officiels évoquent environ 0,8 litre consommé par heure. Quelques minutes chaque jour devant l’école finissent par représenter des dizaines d’euros brûlés pour rien, auxquels peut s’ajouter le risque de contravention.

Un mauvais réflexe aussi pour votre voiture et l’environnement

Un moteur qui tourne sans rouler s’encrasse plus vite et la lubrification se fait moins bien. Sur la durée, ce réflexe peut favoriser certaines pannes et une surconsommation, avec plus de passages au garage. Couper systématiquement le contact à l’arrêt, ou laisser le système Stop & Start faire son travail sur les véhicules récents, limite ces désagréments.

Chaque minute de moteur inutile relâche du CO₂ et des particules fines. L’Agence de la transition écologique rappelle que le trafic routier compte parmi les principales sources de gaz à effet de serre en France. Aux abords des écoles, ce nuage invisible se concentre juste à hauteur des enfants. Sortir de la voiture, attendre dans un commerce voisin ou prévoir un vêtement plus chaud restent souvent les solutions les plus simples pour patienter sans laisser tourner le moteur.