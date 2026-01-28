Dis-moi quelle star tu aimes et je te dirais quoi porter

Les stylistes pour une marque :

Scarlett, avec Reebok (Printemps 07)Ah... Quand le glamour rencontre le sportswear. L'été dernier, l'actrice de 21 ans a signé un contrat avec Reebok pour co-créer Scarlett Hearts Reebok. Une collection de vêtements et de chaussures aux influences rétro, 70's et 80's qui sera distribuée aux quatre coins du globe.www.reebok.com

Kate, avec Top Shop (Printemps 07)La brindille, en grande fan de Top Shop (ndlr : elle dit s'y habiller régulièrement), a signé pour créer une ligne de vêtements et d'accessoires à partir de cette année. Chouette et pour tout achat supérieur à 1000 livres, peut-on repartir avec un Pete Doherty ?www.topshop.co.uk

Les créateurs de leur griffe :

William Rast, pour Justin (depuis octobre 06)Trace Ayala est le pote d'enfance Justin. Ensemble, ils ont monté cette marque pour garçons et filles. Pendant que Justin assure la promo de son dernier album, Trace veille au grain. Justin, bien entouré, a même " embauché " Cameron comme mannequin pour le lancement.www.williamrast.com

House of Dereon, pour Beyoncé (depuis octobre 05)Tina Knowles, la mère de Beyoncé habillait déjà les Destiny's Child de ses créations. C'est donc naturellement qu'elle s'est associée à sa fille pour monter le très RnB House of Dereon. Une affaire de famille, puisque Dereon était le nom de famille de la grand-mère de Beyoncé. www.houseofdereon.com et www.dereon.com

Jovovich Hawk, pour Milla Jovovich (depuis 2003)Milla et sa copine Carmen Hawk ont créé leur petite entreprise il y a quatre ans. Ca marche tellement qu'elles ont travaillé sur une collection en édition limitée pour Mango. Les modèles très sixties seront disponibles en magasin ce printemps ! L'égérie ne sera autre que... Milla.www.jovovichhawk.com