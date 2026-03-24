Douche qui coule à peine : ce duo d’ingrédients débouche un pommeau calcaire en 60 minutes, sans plombier

Votre douche met une éternité à rincer vos cheveux et le jet semble faiblir de semaine en semaine ? Entre calcaire, savon et mauvais réglage, une méthode express en 60 minutes change tout sans gros travaux.

Le matin, tout est prêt pour commencer la journée, sauf la douche : au lieu d’un jet tonique, le pommeau ne crache qu’un mince filet qui rallonge shampoings et rinçages. Beaucoup pensent aussitôt à un problème de pression générale ou à des travaux de plomberie, alors que la cause est souvent bien plus locale.

Dans la majorité des salles de bains, un pommeau de douche finit lentement étouffé par le calcaire et les résidus de savon. Le jet part en éventail, la pression semble en dents de scie, parfois le pommeau siffle légèrement. Et pourtant, un simple duo de produits du placard peut rendre un jet puissant en à peine 60 minutes.

Pommeau de douche bouché par le calcaire : comment en être sûr ?

Un entartrage se repère souvent à l’œil nu : petits dépôts blanchâtres autour des trous, surface un peu rêche au toucher, zones où l’eau ne sort plus du tout. Sous l’effet de l’eau chaude, les minéraux s’accumulent, les résidus de savon collent le tout et le débit chute, même avec une installation en bon état.

Avant d’accuser le tartre, un rapide contrôle évite les fausses pistes. Un flexible plié derrière la colonne, un raccord vissé de travers ou un petit filtre d’arrivée encrassé peuvent suffire à affaiblir le jet. Le test le plus simple reste de dévisser le pommeau : si l’eau sort fort directement du flexible, le problème vient bien de la tête de douche.

Pourquoi le duo vinaigre blanc et liquide vaisselle débloque le jet

Dans la douche, les dépôts sont toujours un mélange de minéraux et de gras. James Chapman, directeur de Bella Bathrooms, résume bien le problème : « les taches d’eau et les résidus de savon sont composés de deux choses différentes, des dépôts minéraux et des résidus gras, vous avez donc besoin de quelque chose qui puisse s’attaquer aux deux en même temps », a-t-il expliqué au média Express. Le vinaigre blanc dissout le calcaire, tandis que le liquide vaisselle coupe le film de savon.

Pour la même raison, James Chapman ajoute : « Quand vous combinez du vinaigre avec une petite quantité d’isopropanol, vous obtenez une solution nettoyante puissante qui vient rapidement à bout des résidus, tout en restant très abordable et facile à préparer à la maison ». L’experte María Fernández confirme cette approche douce sur les parois : « Cette formule maison parvient à éliminer le calcaire sans rayer la paroi de douche. Elle reste comme neuve et super brillante ». Sur un pommeau, on reste sur un mélange simple : environ 250 ml de vinaigre blanc pour 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle.

Méthode 60 minutes : trempage, rinçage et finitions

Il suffit de verser le mélange dans un sac de congélation solide ou un bol haut, puis d’y plonger la tête de douche de façon à immerger toutes les buses. On laisse agir une heure, en bougeant légèrement le sac à mi-temps pour renouveler le contact. Sur un pommeau chromé, cela convient très bien, mais près du laiton, de joints fragiles ou d’une pierre naturelle, mieux vaut éviter les coulures et limiter le temps de contact.

Au bout des 60 minutes, on retire le pommeau, on rince soigneusement, puis on laisse couler l’eau chaude une à deux minutes pour purger les résidus dissous. Les derniers micro-trous récalcitrants se débouchent avec une brosse souple ou une épingle, tandis que sur des picots en silicone un simple frottement du bout des doigts suffit. Si malgré tout le jet reste mou, le pommeau est peut-être en fin de vie ou la pression générale trop basse ; dans ce cas, vérifier le réducteur de débit, le mitigeur puis envisager un modèle de pommeau anti-calcaire et un petit trempage mensuel au vinaigre aide à garder un débit confortable.