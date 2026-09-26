Elle faisait ses courses au drive depuis 2 ans : ce test avec ses tickets de caisse lui révèle 400 € envolés par an

En alignant son ticket de drive et celui du magasin, cette mère de famille réalise que les montants divergent. Que racontent vraiment ces écarts sur les prix drive vs magasin et son budget ?

Chaque vendredi, même rituel : une liste sur l’application, un clic, puis le coffre qui se remplit en quelques minutes. Pendant deux ans, cette conductrice n’a presque jamais mis un pied en rayon. Jusqu’au jour où, forcée de faire ses courses en magasin, elle ressort avec un ticket de caisse papier… et un doute qui ne la quitte plus.

En comparant ce ticket à celui de son drive habituel, les montants ne collent pas. Quelques centimes ici, plusieurs euros là. Rien de dramatique sur une ligne, mais vertigineux quand on pense à un budget de 600 € par mois. La question qui pique tout le monde surgit alors : que révèlent vraiment les prix drive vs magasin sur nos habitudes d’achat ?

Elle ne mettait jamais les pieds en rayon : le jour où deux tickets ont tout révélé

Sur son application, son panier est presque toujours le même : lait, pâtes, couches, yaourts, un ticket moyen autour de 80 €. Ce vendredi-là, en entrant chez E.Leclerc, elle repère une grosse promotion en tête de gondole sur son café habituel, absente de l’onglet drive. Premier tilt. En caisse, elle garde précieusement le ticket papier.

Une fois à la maison, elle aligne les deux reçus : le drive payé la semaine précédente et le ticket magasin du jour. Certains produits sont moins chers en rayon grâce à une promo limitée au magasin. D’autres, au contraire, profitent d’une réduction réservée au drive et affichent un meilleur prix en ligne. Le panier semble identique, mais les deux tickets racontent une autre histoire.

Drive vs magasin : ce que disent vraiment les chiffres sur les prix

Les enquêtes de l’UFC‑Que Choisir sont rassurantes sur un point : chez la plupart des enseignes, l’écart entre magasin et drive reste compris entre -1 % et +1 . Intermarché et Hyper U affichent par exemple des tarifs très homogènes. Le drive n’est donc pas systématiquement plus cher. Une grande exception fait figure d’alerte : chez Casino, le passage en magasin peut coûter jusqu’à 17 % de plus que le même panier en drive.

En réalité, la différence la plus lourde se joue souvent entre enseignes. Un baromètre 2026 montre jusqu’à 6 % d’écart sur un panier type en drive entre une enseigne chère et une autre plus compétitive. Pour un budget de 600 € par mois, cela représente environ 36 € d’écart, soit plus de 400 € sur l’année. E.Leclerc, Hyper U et Intermarché Hyper se placent parmi les plus économiques. Les promotions, cartes de fidélité et opérations réservées à un seul canal expliquent ensuite pourquoi deux tickets d’une même enseigne peuvent diverger.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle estimée jusqu’à 400 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Comparer chaque mois exactement le même panier en drive et en magasin transforme une impression floue en mesure concrète. Même 6 % d’écart sur un budget de 600 € par mois pèse vite lourd. En choisissant l’enseigne la plus compétitive et le canal le plus avantageux, tout en limitant les achats d’impulsion grâce au drive, le ticket final baisse sans sacrifier le contenu du caddie. 💡 Le petit plus : avant de lancer votre test, utilisez le comparateur des supermarchés et drives de l’UFC‑Que Choisir pour repérer, près de chez vous, les enseignes déjà les moins chères sur un panier type. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se fier uniquement aux slogans « prix identiques en magasin et en drive » ou à un seul ticket isolé, sans vérifier les promotions appliquées, les frais éventuels et les écarts entre enseignes, alors que la différence peut atteindre 6 % sur un panier type.

La méthode en 15 minutes pour comparer son panier drive / magasin

La méthode est simple. D’abord, choisir un panier type d’une trentaine de produits récurrents. Sur l’application du drive, remplir ce panier sans valider, puis noter le total TTC, promotions et avantages fidélité compris. Ensuite, se rendre en magasin, reprendre exactement les mêmes références et photographier les prix en rayon avant de demander le ticket de caisse en sortie.

À la maison, il suffit de mettre les deux montants face à face, de calculer l’écart en euros puis en pourcentage, et de le projeter sur un mois, voire une année. Depuis la loi anti‑gaspillage (article L541‑15‑10 du code de l’environnement), l’impression automatique du ticket n’est plus la règle, mais le client peut toujours l’exiger, en version papier ou numérique. Garder ces preuves dans un dossier mail ou photo permet de suivre ses économies… et d’ajuster tranquillement ses habitudes, drive ou rayon, sans laisser les prix décider à sa place.