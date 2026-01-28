- Enfilez short et talons aiguilles...

Laurence met tout de suite en confiance les débutantes. Ici, pas de complexes, on est toutes là pour se faire plaisir et... peut-être faire plaisir à son jules dans quelques semaines ! Mais avant de pouvoir faire des démonstrations à la maison, quelques leçons vont être nécessaires.

Premier pas : les filles se familiarisent avec la barre. Laurence leur apprend les acrobaties les plus simples. On se déhanche tant bien que mal autour de la barre. Les " stine " (on tourne autour de la barre) ou les " thicks " (on grimpe autour) s'enchaînent.

Viennent les termes techniques : pivot turn, chaise, chaise altitude...Comme le montrent les vidéos.

La surprise ? ...