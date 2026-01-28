- Enfilez short et talons aiguilles...

Puis vient le moment crucial,

vêtue d'un mini short et de stilettos, on monte sur un podium

sur fond de musique torride et on s'installe autour de la pole, cette barre de fer -" la même que dans le métro ! ", remarque une des filles - autour duquel il va falloir s'enrouler comme une vraie pro ! Séverine, Céline et Marion, trois copines, assistent à leur premier cours : " Mon jules n'est pas au courant, ça sera la surprise, en rentrant à la maison ! " , s'amuse Séverine." Moi, j'attends ma nuit de noces, peut-être y aura-t-il un lit à baldaquin pour remplacer la barre " renchérit Céline.