Entrée encombrée : ce banc coffre à 30 € chez Maxi Bazar change tout sans travaux (et il se plie en un geste)

Entre piles de chaussures et sacs qui traînent, l’entrée étouffe vite. Ce coffre banc pliable Maxi Bazar à moins de 30 € promet de tout simplifier.

Chaussures qui s’empilent devant la porte, sacs posés par terre, écharpes coincées sur le dossier d’une chaise… L’entrée devient vite un coin fourre-tout que l’on traverse en soupirant, surtout le soir en rentrant. Beaucoup imaginent qu’il faut un gros meuble sur mesure ou des travaux pour s’en sortir, alors qu’une solution bien plus simple existe.

Au rayon maison de Maxi Bazar, un coffre banc pliable Maxi Bazar à moins de 30 € bouscule justement les idées reçues. Le modèle Scott, en tissu côtelé terracotta, offre un vrai rangement caché sous une assise moelleuse. Proposé à 29,99 € dont 0,37 € d’éco-participation, il promet de transformer l’entrée sans percer un seul trou au mur.

Un banc coffre Scott qui range et accueille dès le pas de la porte

Long de 76 cm pour 38 cm de profondeur et 38 cm de hauteur, ce banc de rangement trouve facilement sa place le long d’un mur ou sous un portemanteau. Il avale chaussures, sacs, bonnets ou sacs à dos, tout en gardant un dessus dégagé pour s’asseoir. L’œil ne voit plus le bazar, seulement un joli meuble.

Contrairement aux coffres en plastique, l’intérieur repose sur une structure en bois MDF, recouverte d’une mousse en polyuréthane de densité 18 kg/m³. L’assise reste assez ferme pour lacer tranquillement ses chaussures, mais suffisamment douce pour attendre un enfant qui s’habille. Le tissu polyester côtelé terracotta apporte, lui, ce côté chaleureux et très cosy que recherchent beaucoup de foyers.

Une solution de rangement entrée pas chère, pliable et facile à vivre

Affiché autour de 30 €, ce banc Scott reste bien en dessous de nombreux meubles d’entrée classiques, bien plus chers. Pour ce prix, on obtient un meuble deux-en-un, livré à plat, à monter soi-même en quelques secondes. Avec ses 4,25 kg, il se déplace sans effort pour aspirer dessous ou réaménager la pièce selon les envies.

Ce coffre banc pliable Maxi Bazar ne se contente pas de l’entrée. En bout de lit, il accueille plaids et coussins. Dans le salon, il devient repose-pieds ou assise d’appoint devant la table basse. Les déclinaisons de couleur, du terracotta au taupe ou au beige, aident à l’intégrer aussi bien dans une déco bohème que plus minimale.

Quelques astuces pour tirer le meilleur de votre banc Scott Maxi Bazar

Pour que ce meuble change vraiment le quotidien, mieux vaut lui donner une mission claire dans l’entrée. Par exemple, réserver l’intérieur aux chaussures et petits accessoires, et garder le dessus pour s’asseoir ou poser les sacs. Une petite habitude prise dès le retour à la maison suffit à garder l’espace net jour après jour :

Ranger systématiquement les paires de chaussures portées dans la semaine.

Glisser gants, bonnets et écharpes dans des petites boîtes à l’intérieur du coffre.

Prévoir un côté pour chaque membre de la famille.

Vider et trier le contenu une fois par saison.

Pour l’acheter, direction le site ou les magasins Maxi Bazar : le banc Scott est proposé en livraison à domicile ou en Click and Collect, selon les stocks disponibles. Un rapide coup d’œil en ligne permet de vérifier la couleur en rayon avant de se déplacer.