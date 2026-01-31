Entrée tristounette ? Cette console scandinave en bois clair à -30 % en ce moment chez sweeek change tout

En cette fin de mois de janvier 2026, quand les guirlandes ont quitté le salon, beaucoup redécouvrent une réalité moins glamour : une entrée un peu vide, peu pratique, parfois même encombrée. Pourtant, c’est la première impression que donne votre logement, celle que l’on voit en rentrant du travail avec les bras chargés de sacs et de manteaux.

Pour ceux qui rêvent d’une touche nordique sans faire exploser le budget, une console d’entrée scandinave en bois clair vient de passer en forte promo chez sweeek. Ce modèle baptisé Eva promet de réchauffer un couloir étroit comme un hall plus généreux, avec un vrai sens du détail. Et surtout, il bénéficie en ce moment d’une réduction très nette qui le rend soudain beaucoup plus accessible.

Une console Eva en bois clair au look scandinave très travaillé

Visuellement, la console Eva coche tous les codes du style nordique. Le décor en bois naturel se marie à un élégant cannage arrondi sur la façade, tandis qu’une petite poignée en métal doré apporte une note chic. Posée sur des pieds compas de 63 cm, la structure semble légère, presque flottante, ce qui évite l’effet bloc massif dès l’entrée.

Avec sa longueur de 100 cm et une profondeur limitée à 29 cm, cette console se glisse là où beaucoup de meubles standard de 30 à 35 cm déborderaient sur le passage. Elle convient aussi bien à un couloir d’appartement qu’à une entrée de maison, en laissant suffisamment de place pour circuler manteau sur le dos et sac à la main.

Un tiroir réversible et des rangements pensés pour le quotidien

Côté pratique, le détail malin, c’est le tiroir réversible. On peut le placer à droite ou à gauche selon la position de la porte, d’un radiateur ou d’un interrupteur. Il accueille clés, papiers, badges, chargeurs ou papiers du véhicule, pendant que la niche ouverte reste disponible pour un vide-poche ou quelques paniers. Le plateau supérieur reçoit facilement une lampe, un vase ou un grand miroir posé, la console supportant jusqu’à 30 kg.

La structure en panneaux stratifiés a été pensée pour résister aux frottements et aux passages répétés, là où certains panneaux de particules très basiques marquent vite. Les finitions, notamment le cannage, restent soignées, et le meuble est livré avec une garantie de 2 ans. Le montage se veut simple, ce qui permet de transformer son entrée en une soirée sans gros chantier.

Un bon plan sweeek à -30 % pour relooker l’entrée maintenant

Habituellement vendue 99,99 €, la console Eva passe à 69,99 €, soit -30 %, jusqu’au 3 février 2026 dans la limite des stocks. Un tarif qui la place dans le bas de la fourchette des consoles d’entrée scandinaves en bois clair, tout en conservant des dimensions confortables et des rangements bien pensés pour un meuble d’appoint.

Pour tirer parti de cette offre, il suffit ensuite de la mettre en scène avec quelques accessoires simples : une lampe ou un bouquet séché sur le plateau, un miroir au mur au-dessus, des paniers dans la niche pour gants et bonnets. Avec un seul meuble et une soixantaine d’euros de budget, l’ambiance de l’entrée peut prendre l’allure d’une page de magazine déco du jour au lendemain.