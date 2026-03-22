Facture d'électricité : cette erreur avec votre box et vos appareils en veille peut vous coûter jusqu'à 100 € par an

En France, jusqu’à 10 % de la facture d’électricité d’un foyer part dans la consommation fantôme des appareils en veille. Quels petits voyants lumineux grignotent votre budget sans que vous vous en rendiez compte ?

Lumières éteintes, maison silencieuse, compteur au repos… en apparence seulement. Dans le noir du salon, de petites diodes rouges ou bleues restent allumées sur la box, la télé ou la console. Ce courant qui continue de circuler alors que les appareils semblent arrêtés porte un nom parlant : consommation fantôme. Invisible au quotidien, elle finit pourtant par peser lourd sur le budget.

Les mesures montrent que cette énergie cachée peut représenter jusqu’à 10 à 15 % de la facture d’électricité hors chauffage, soit de quelques euros à près de 100 € par an selon l’équipement du foyer. Une simple box internet, laissée allumée 24 h/24, consomme déjà entre 7 et 10 watts en continu, pour environ 25 € par an rien qu’en veille. Reste à savoir où se cachent ces kilowattheures perdus, et comment les faire disparaître.

Consommation fantôme : ce que font vraiment les appareils en veille

Tout ne se joue pas sur le même bouton. L’arrêt complet coupe le circuit : aucun courant ne circule. La veille passive, elle, garde juste l’appareil “à l’écoute” d’une télécommande ou d’un bouton tactile. La veille active est plus sournoise : box qui diffuse le Wi-Fi, console qui télécharge en arrière-plan, télé connectée toujours reliée au réseau fonctionnent presque comme si elles étaient allumées.

Pris isolément, ces quelques watts paraissent dérisoires. Mais ils tournent jour et nuit, parfois toute l’année. Les études de référence indiquent qu’éteindre vraiment les appareils en veille peut permettre de réduire d’environ 10 % la consommation d’électricité domestique hors chauffage. Dans un logement équipé de plusieurs écrans, ordinateurs et consoles, cette simple habitude peut déjà rapprocher la barre des 100 € économisés par an.

Box, télé, console : les principaux coupables sur la facture

En tête de liste, la box internet. Allumée en permanence, elle peut consommer autant qu’un réfrigérateur moderne. La couper la nuit, pendant les vacances ou en journée quand personne n’est là permet d’éviter ces 25 € de dépenses annuelles, voire autour de 30 € selon les modèles. Autour d’elle, le trio téléviseur, décodeur TV et console de jeux alourdit encore la note lorsqu’ils restent en mode “démarrage rapide”.

Certains chiffres frappent : pour une console de jeux, jusqu’à 91 % de l’énergie consommée sur sa durée de vie provient justement de la veille ou de l’arrêt non complet. Un lecteur DVD peut dépenser 23 kWh par an, dont 15 kWh uniquement en veille. Un téléviseur laissé 20 heures sur 24 en veille approche, dans un exemple type, les 16 € par an. Ajoutez micro-ondes qui affiche l’heure, machine à café, ordinateur fixe, robots de cuisine et chargeurs orphelins, et une famille bien équipée atteint vite 60 à 100 € de consommation fantôme annuelle.

Couper la veille sans se compliquer : les bons réflexes à adopter

Pas besoin de débrancher chaque câble un par un. La solution la plus simple reste la multiprise à interrupteur : regrouper télé, box, décodeur, console et barre de son permet de tout éteindre d’un seul geste. Des prises connectées ou programmateurs peuvent couper automatiquement le coin TV ou le Wi-Fi la nuit. Les chargeurs de téléphone ou d’ordinateur gagnent à être retirés de la prise une fois la batterie pleine. Le vieux mythe “éteindre abîme les appareils” ne tient plus : l’électronique actuelle supporte très bien ces cycles, alors que rester sous tension permanente génère de la chaleur et peut user certains composants, en plus d’augmenter les risques de surchauffe. Moins de veille, c’est une facture plus légère, une maison plus sûre et une empreinte carbone réduite, simplement en ajoutant un petit geste à la routine du soir.