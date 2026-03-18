Faites-vous partie de ces 2 signes du zodiaque qui vont enfin régler en 3 étapes ce choix qui vous bloque ?

Au tournant du printemps 2026, la Nouvelle Lune du 19 mars bouscule un choix qui tourne en boucle pour Gémeaux et Taureau. Et si le ciel leur offrait enfin la bonne fenêtre pour trancher sans se trahir ?

Il y a des choix qui s’installent comme une petite musique de fond. On y pense sous la douche, dans les transports, en répondant à ses mails, sans jamais trancher. On repousse, on attend un signe ou un moment idéal qui ne vient pas. Au début du printemps 2026, ce dossier intérieur pèse plus lourd que d’habitude.

Le ciel, lui, change de ton : la Nouvelle Lune du 19 mars 2026 en Poissons invite à faire le tri à l’intérieur, pendant que Mercure cesse de rétrograder ce même jour et que le Soleil s’apprête à entrer en Bélier le 20 mars. Dans ce climat de renouveau, deux signes disposent d’un alignement parfait pour régler un choix qui les bloque depuis trop longtemps : les Gémeaux et le Taureau.

Choix bloqué : pourquoi Gémeaux et Taureau n’arrivaient pas à trancher

Un choix bloqué ne se résume pas à une absence de décision. C’est une charge mentale qui siphonne l’énergie, avec des « et si » qui tournent sans fin. Les scénarios se multiplient, surtout chez les Gémeaux dont l’esprit file plus vite que la réalité et glisse de la réflexion à la rumination. Le Taureau, lui, passe son temps à calculer ce qu’il pourrait perdre : argent, temps, sécurité ou confort.

Pour les Gémeaux, chaque option renvoie à une version d’eux-mêmes : plus posée, plus libre, plus sociale. Renoncer à l’une donne l’impression de laisser une facette de côté. Ils maintiennent alors un « je verrai » qui se transforme en non-choix durable. Le Taureau reste dans une situation « acceptable », mais qui ne le nourrit plus, par peur de fissurer une stabilité acquise.

Nouvelle Lune du 19 mars 2026 : décider enfin en 3 étapes claires

Autour du 19 mars 2026, la donne change. La Nouvelle Lune du 19 mars 2026 en Poissons pousse à l’introspection, à l’écoute de ses besoins profonds et à la formulation d’intentions neuves. Le même jour, Mercure redevient direct, ce qui allège le brouillard mental. Le 20 mars, le Soleil entre en Bélier, avec une Vénus déjà en Bélier, dans une ambiance que Jean-Yves Espié résume ainsi : « C’est le bon moment pour aller de l’avant et vous faire confiance. », commente l’astrologue pour Elle.

Une méthode très simple aide les deux signes à passer de la réflexion à l’action, en 3 étapes :

Étape 1 : écrire en une phrase le vrai choix, puis nommer ce que l’on redoute vraiment.

: écrire en une phrase le vrai choix, puis nommer ce que l’on redoute vraiment. Étape 2 : réduire la situation à deux options nettes, y compris « je choisis de ne pas bouger ».

: réduire la situation à deux options nettes, y compris « je choisis de ne pas bouger ». Étape 3 : poser dans les 24 heures un petit acte irréversible, un geste datable qui engage.

Pour les Gémeaux, cet acte prend la forme d’un test ; pour le Taureau, il devient une façon de solidifier sa base plutôt que de la subir.

Gémeaux et Taureau : le geste décisif à tenir pendant 7 jours

Pour les Gémeaux, les sept jours qui suivent l’acte sont décisifs : ne pas relancer les recherches, ni demander dix avis, ni changer de cap. Pour le Taureau, le risque est de se réfugier dans l’ancien confort alors que la Nouvelle Lune lui offre un peu d’insouciance pour installer sa nouvelle stabilité.