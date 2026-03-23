Fils qui traînent dans le salon : ce réflexe et cette astuce Lidl à 7 € évitent les chutes et libèrent votre salon

Entre multiprises au pied du meuble TV et chargeurs au sol, votre salon tourne au parcours d'obstacles. Et si un simple réflexe changeait tout en quelques minutes ?

Dans beaucoup de maisons, le sol du salon ressemble à un champ de mines : rallonge qui traverse le passage, câble HDMI qui dépasse du meuble TV, chargeur abandonné près du canapé. On finit par buter dedans, râler, et avoir l’impression que la pièce rétrécit, même après un grand ménage.

Pourtant, ce désordre n’a rien d’une fatalité. En repérant les pièges au sol, en regroupant les branchements puis en maîtrisant la longueur des fils, on peut cacher les fils électriques dans le salon et libérer la circulation sans travaux ni gros budget. Tout se joue en quelques gestes enchaînés, presque comme une routine de ménage de printemps.

Pourquoi cacher les fils électriques dans le salon change tout

Les fils qui courent au sol donnent tout de suite une impression de fouillis. Entre la télévision, la box internet, les lampes et les chargeurs, les câbles semblent se multiplier dans le salon et finissent par casser l’harmonie de la pièce. Dans un studio ou un petit séjour, quelques rallonges qui serpentent suffisent pour que le salon paraisse plus petit et moins soigné qu’il ne l’est vraiment.

Le problème n’est pas que visuel. Des câbles qui traversent le passage entre la porte et le canapé ou longent mal le pied du meuble TV créent un vrai risque de chute, surtout pour les enfants et les animaux. En période de ménage de printemps, quand le salon se vide un peu, suivre à l’œil tous ces trajets de fils permet de voir où ils bloquent la circulation.

Le réflexe malin en quelques gestes pour libérer votre salon

Une fois les zones à risque repérées, la première étape consiste à faire le tri. Anciens câbles de téléphone, chargeurs qui ne servent plus, doublons, rallonges interminables peuvent quitter le salon pour une boîte de stockage. Puis vient la mesure : distance réelle entre prise et appareil, histoire d’éviter les kilomètres de rallonges et de choisir la bonne longueur. Enfin, on crée une station électrique avec une multiprise stable, souvent derrière le meuble TV, où l’on regroupe TV, box, console, enceintes et lampes.

Pour que les fils arrêtent de traverser le salon, on plaque ensuite les câbles le long des murs et des plinthes avec des clips, petites goulottes ou fixations adhésives, très pratiques en location. Un câble qui suit le mur ne coupe plus le chemin et la pièce paraît tout de suite plus fluide. Les erreurs à éviter sont simples : fil en diagonale, câble trop tendu qui tire sur la prise, boucle qui ressort d’un angle. En parallèle, on enroule les longueurs en trop avec des scratchs ou des serre-câbles et on étiquette les fils essentiels, comme ceux de la TV ou de la box.

La boîte à câbles Livarno de Lidl, l’alliée discrète de votre salon

Pour terminer, la boîte à câbles Livarno, vendue chez Lidl autour de 7 €, aide vraiment à cacher les fils électriques dans le salon. Ce coffret en plastique se glisse derrière un meuble TV et abrite une multiprise et ses transformateurs. « Pour moi parfait et pratique, plus de fils qui traînent au sol (…) », commente un client, cité par Maison et Travaux, en rappelant qu’il ne faut pas la surcharger.